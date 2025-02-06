В Петербурге поймали «дропа -гастролера», причастного к обману пенсионерки с проспекта Королева

Вечером 29 января 2025 года около 19 часов 55 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступило заявление от 78-летней жительницы дома 27 по проспекту Королева. Пенсионерка сообщила стражам порядка о том, что ей звонили неизвестные и, под предлогом обеспечения сохранности денежных средств, убедили её передать у дома по месту жительства неизвестному миллион рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

29 января 2025 года около 12 часов 00 минут возле дома 18 по улице Ильюшина сотрудники угрозыска по подозрению в совершении данного преступления задержали неработающего 27-летнего гражданина одного из государств Южного Кавказа.

Задержанного поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.