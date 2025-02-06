ента новостей

10:53
В Невском районе такси сбило 13-летнюю девочку
10:47
В Петербурге поймали курьера мошенников, причастного к обману двух пенсионеров
10:36
В Петербурге поймали «дропа -гастролера», причастного к обману пенсионерки с проспекта Королева
10:26
В доме на аллее Евгения Шварца неизвестный поджог почтовые ящики
10:15
В Красногвардейском районе у женщины изъяли крупную партию наркотиков
10:07
На трассе "Гатчина - Ополье" автомашина насмерть сбила женщину-пешехода
09:59
В Петербурге житель Ставропольского края ударил ножом бывшую жену
09:41
Петербург вошел в тройку лидеров по кредитованию бизнеса под поручительство
09:34
Отдых детей в СПб: почти 10 тыс. заявлений на путевки уже принято
09:24
Ленинградский зоопарк показал удивительного хамелеона
09:09
Благодаря подарку застройщиков в городе появились новые школы
00:25
Победив ЦСКА в предыдущем туре Единой Лиги ВТБ, баскетбольный «Зенит» выиграл на «Арене» и у «Енисея»
21:55
В Киришском районе в ДТП с рефрижератором погиб пассажир легковушки
20:47
После поражения от клуба «Заречье-Одицово» волейбольная «Ленинградка» обыграла «Омичку»: у Анастасии Гарелик – 27 очков
19:21
Чиновник в СПб заработал более 50 млн. на липовых медосмотрах
19:12
В СПб появятся гибридные внедорожники из Китая
19:10
Discord оштрафован за отказ локализовать данные россиян
14:23
В Центральном районе поймали 18-летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Федосеенко
13:39
Мшинская школа открылась после капитального ремонта
13:04
В Петербурге мужчину задержали за сексуальное насилие в отношении двух несовершеннолетних девочек
12:53
В Луге поймали рецидивиста, подозреваемого в грабеже на автобусной остановке
12:44
Установлен дополнительный эпизод противоправных действий задержанного детского тренера
12:15
В ДТП в поселке Белоостров пострадали два человека
09:58
Во Фрунзенском районе пенсионерка передала мошенникам более 13 млн рублей
09:39
В Сестрорецке пожилая женщина передала мошенникам более 11 млн рублей
09:32
В Петербурге пьяный мужчина отобрал у соседки ребенка и бросил на бетонный пол
09:26
Собаководов штрафуют
09:22
В Пулково изменят работу такси
09:20
Ветеранам Невского района вручили юбилейные медали к 80-летию Великой Победы
23:06
СКА проиграл «Ак Барсу» с разницей в пять шайб: Захар Бардаков набрал 3 очка
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали «дропа -гастролера», причастного к обману пенсионерки с проспекта Королева

В Петербурге поймали «дропа -гастролера», причастного к обману пенсионерки с проспекта Королева

0
Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Полицейские Приморского района задержали «дропа -гастролера", подозреваемого в причастности к обману пенсионерки с проспекта Королева 

Вечером 29 января 2025 года около 19 часов 55 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступило заявление от 78-летней жительницы дома 27 по проспекту Королева. Пенсионерка сообщила стражам порядка  о том, что ей звонили неизвестные и, под предлогом обеспечения сохранности денежных средств, убедили её передать у  дома по месту жительства неизвестному миллион рублей. 

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

29 января 2025 года около 12 часов 00 минут возле дома 18 по улице Ильюшина сотрудники угрозыска по подозрению в совершении данного преступления задержали неработающего 27-летнего гражданина одного из государств Южного Кавказа.

Задержанного поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Приморский район, мошенничество, пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

4-02-2025, 12:55
В Петербурге поймали «дропа - гастролера», причастного к обману пенсионера
25-10-2024, 10:49
В Петербурге поймали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку из Ломоносова
24-05-2024, 14:06
В Петербурге поймали подозреваемого в обмане пенсионерки с Васильевского острова
18-11-2024, 11:04
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы  Олеко Дундича
14-12-2024, 15:19
В Петербурге поймали подозреваемого в обмане пенсионера с Лужской улицы
Вчера, 14:23
В Центральном районе поймали 18-летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Федосеенко

Происшествия на дорогах

Сегодня, 10:53
В Невском районе такси сбило 13-летнюю девочку
Сегодня, 10:07
На трассе "Гатчина - Ополье" автомашина насмерть сбила женщину-пешехода
Вчера, 21:55
В Киришском районе в ДТП с рефрижератором погиб пассажир легковушки
Вчера, 12:15
В ДТП в поселке Белоостров пострадали два человека
Наверх