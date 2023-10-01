В Курортном районе иномарка влетела в осветительную опору. Пострадал 7-летний мальчик и 35-летняя женщина

Накануне днем около 12 часов 30 минут к полицейским Курортного района Петербурга поступило сообщение, что около 12 часов 20 минут возле дома 15б по Приморскому шоссе 29-летний водитель, управляя автомобилем «Шкода Рапид» и двигаясь в сторону г. Санкт-Петербурга, совершил наезд на осветительную опору с последующим съездом в кювет.

В результате ДТП пассажиры автомобиля: 7-летний мальчик и 35-летняя женщина госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка.