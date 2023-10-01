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Питерец.ру » Происшествия » В Курортном районе иномарка влетела в осветительную опору. Пострадал 7-летний мальчик и 35-летняя женщина

В Курортном районе иномарка влетела в осветительную опору. Пострадал 7-летний мальчик и 35-летняя женщина

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний

Накануне днем около 12 часов 30 минут к полицейским Курортного района Петербурга поступило сообщение, что около 12 часов 20 минут возле дома 15б по Приморскому шоссе 29-летний водитель, управляя автомобилем «Шкода Рапид» и двигаясь в сторону г. Санкт-Петербурга, совершил наезд на осветительную опору с последующим съездом в кювет.
В результате ДТП пассажиры автомобиля: 7-летний мальчик и 35-летняя женщина госпитализированы.
По факту ДТП проводится проверка.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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