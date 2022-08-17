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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти иномарка сбила двух пешеходов. Пострадал 6-летний мальчик

В Ленобласти иномарка сбила двух пешеходов. Пострадал 6-летний мальчик

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Опубликовал: Вадик Котов
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Полиция проводит проверку по факту ДТП, в котором пострадал 6-летний мальчик на автодороге «Санкт-Петербургское – Южное полукольцо»

Вчера днем около 13 часов 45 минут на 137 км автодороги «Санкт-Петербургское Южное полукольцо» 68-летний мужчина, управляя автомобилем «Дэу Нексия», двигаясь со стороны города Кировск в сторону поселка Мга, совершил наезд на двух пешеходов, переходивших справа налево по ходу движения транспортных средств проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. 

В результате ДТП 6-летний мальчик в тяжелом состоянии и женщина в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в лечебное учреждение.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По факту дорожного происшествия проводится проверка.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Кировский район ЛО ДТП пострадавший пешеход дети
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