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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержали подозреваемого в поджоге продовольственного магазина

В Ленобласти задержали подозреваемого в поджоге продовольственного магазина

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Опубликовал: Питерец
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Полиция Кингисеппского района Ленобласти задержала подозреваемого в поджоге продмага

Вчера ранним утром около 04 часов 20 минут к полицейским Кингисеппского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что в поселке Усть-Луга в доме 43 жилмассива Ленрыба горит магазин.
Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции возле горящего магазина задержан 23-летний житель Челябинской области.
Установлено, что задержанный, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения разбил витрину магазина, похитил два пакета продуктов, после чего магазин поджог.
Подозреваемый задержан и доставлен в полицию.
В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества).
Злоумышленник по решению суда за административное правонарушение по ст. 19.3 ч. 1 КоАП РФ арестован на 5 суток. По истечению административного ареста, ему будет предъявлено обвинение.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Кингисеппский район кража пожар поджог
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