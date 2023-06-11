В Ленобласти задержали подозреваемого в поджоге продовольственного магазина

Вчера ранним утром около 04 часов 20 минут к полицейским Кингисеппского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что в поселке Усть-Луга в доме 43 жилмассива Ленрыба горит магазин.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции возле горящего магазина задержан 23-летний житель Челябинской области.

Установлено, что задержанный, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения разбил витрину магазина, похитил два пакета продуктов, после чего магазин поджог.

Подозреваемый задержан и доставлен в полицию.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества).

Злоумышленник по решению суда за административное правонарушение по ст. 19.3 ч. 1 КоАП РФ арестован на 5 суток. По истечению административного ареста, ему будет предъявлено обвинение.