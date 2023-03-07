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Питерец.ру » Политика » Милонов против Fan ID

Милонов против Fan ID

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
spb.mk.ru
Депутат Милонов предложил приостановить Fan ID

Введение Fan ID вызвало большой резонанс в обществе. Футбольные стадионы опустели, из-за чего клубы лишились большой части доходов. Система, которая выглядела нормально в теории, не оправдала себя на практике.

В связи с этим депутат Милонов решил обратиться к Михаилу Мишустину с призывом приостановить Fan ID. В ближайшее время парламентарий направит главе Кабмина соответствующий документ.

Милонов считает, что необходимо как минимум разобраться с возникшими противоречиями. Парламентарий подчеркнул, что постоянно сталкивается с жалобами на Fan ID. По его словам, здесь необходимы консультации со спортивным сообществом.

Посмотрим, какая будет реакция главы правительства. «Питерец.ру» надеется, что этим вопросом начнут всерьез заниматься.

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