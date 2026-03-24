Питерец.ру » Общество » На КАД между развязками с ЗСД и Выборгским шоссе перекроют одну полосу

На КАД между развязками с ЗСД и Выборгским шоссе перекроют одну полосу

Опубликовал: Вадик Котов
На участке внутреннего кольца КАД между развязками с ЗСД и Выборгским шоссе перекроют одну полосу движения

По информации, предоставленной Федеральным казенным учреждением Управление автомобильных дорог «Северо-Запад», на одной из ключевых автомобильных магистралей федерального значения, а именно на Кольцевой автомобильной дороге (КАД), которая окружает город Санкт-Петербург, ожидаются временные изменения в движении. В частности, речь идет о сегменте дороги, который простирается от транспортной развязки, соединяющейся с платной внутригородской автомагистралью Западный скоростной диаметр, до развязки, где дорога пересекается с Выборгским шоссе. На этом участке будет перекрыта одна из полос движения.

Данные изменения связаны с необходимостью проведения работ по уборке смёта в разделительной полосе дороги. В период с 24 по 30 марта будет закрыта для проезда третья полоса, в то время как на первой и второй полосах будет введено ограничение скорости до 50 километров в час. На данном участке дороги имеется всего три полосы, предназначенные для движения автомобилей. Работы будут осуществляться на внутреннем кольце КАД, охватывающем километры с 10 по 18.

Начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский отметил, что все работы будут проводиться в строгом соответствии с заранее утвержденной схемой организации дорожного движения, которая была согласована в установленном порядке. В целях обеспечения безопасности и удобства движения, на месте проведения работ будут установлены временные дорожные знаки, а также водоналивные барьеры, которые оградят зону, где ведутся работы. Кроме того, будет организована установка световой сигнализации, включающей в себя сигнальные фонари для дежурного освещения.

Работы на этом участке дороги будут проходить в круглосуточном режиме и в две смены, что позволит минимизировать время, необходимое для их завершения. Важно отметить, что информация о перекрытии полосы будет отображаться на табло и знаках переменной информации, которые являются частью автоматизированной системы управления дорожным движением на КАД. Это позволит водителям заранее планировать свои маршруты и избегать возможных заторов. Таким образом, все необходимые меры будут предприняты для того, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения и минимизировать неудобства для автомобилистов в период проведения работ.

Похожие публикации

27-04-2023, 11:10
На КАД между развязками с Выборгским шоссе и ЗСД перекроют одну полосу движения
25-04-2023, 09:55
На КАД между развязками с проспектом Энгельса и Выборгским шоссе перекроют одну полосу
19-03-2026, 21:31
На внутреннем кольце КАД между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе перекроют одну полосу
15-04-2022, 09:38
На КАД между развязками с Выборгским шоссе и Парашютной улицей перекроют одну полосу движения
8-04-2023, 13:59
На участке внутреннего кольца КАД между развязками с ЗСД и Таллинским шоссе перекроют одну полосу движения
21-04-2023, 13:13
На КАД между развязками с Ропшинским и Гостилицким шоссе перекроют одну полосу

Происшествия на дорогах

Сегодня, 12:03
На Волхонском шоссе иномарка насмерть сбила 64-летнего пешехода
Вчера, 20:52
В Красном Селе иномарка сбила 11-летнего мальчика
Вчера, 10:11
На КАД в Ломоносовском районе иномарка насмерть сбила 12-летнего пешехода
19-03-2026, 20:27
В Пушкине кроссовер вылетел на тротуар и сбил мать с двумя детьми
Наверх