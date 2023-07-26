Ладожский мост два раза разведут для прохода вниз по реке брига «Россия»

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что в связи с разводкой моста на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия) 27 июля 2023 года два раза по 45 минут будет полностью перекрываться движение автомобильного транспорта.

«В период с 10:00 до 10:45 для прохода вниз по реке брига «Россия» с максимальным высотным габаритом 33 метра и в период с 15:00 до 15:45 для прохода вверх по реке яхты «Штормовая чайка» с максимальным высотным габаритом 18 метров» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Разводка моста производится представителями подрядной организации ООО «ЕвроТрансСтрой» по согласованию с ФБУ «Администрация «Волго-Балт».

Разводка Ладожского моста производится при температуре наружного воздуха не более +25 ºС и скорости ветра не более 15 м/с.

«В связи с разводкой Ладожского моста движение автомобильного транспорта на 40 километре федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола» будет полностью перекрыто» - добавил Пузыревский.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.