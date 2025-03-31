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Питерец.ру » Общество » В Петербурге началась работа над созданием скульптуры в честь участников СВО

В Петербурге началась работа над созданием скульптуры в честь участников СВО

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Единая Россия
В создании необычной статуи в честь воинов-освободителей примут участие тысячи жителей города.

В самом сердце Санкт-Петербурга, в общественном пространстве «СреДа!», началась масштабная и трогательная инициатива – создание монументальной скульптуры, посвященной участникам Специальной военной операции. Идея увековечить подвиг российских военнослужащих, освобождающих территории новых регионов России, нашла свое необычное и символичное воплощение. Скульптура будет изображать воина в полный рост, бережно держащего на руках ребенка – образ, подчеркивающий не только мужество защитников Родины, но и их стремление к мирному будущему, к сохранению жизни и надежды для подрастающего поколения. Это мощное и эмоциональное послание, призванное передать глубину переживаний и значимость происходящих событий.

Композиция будет установлена на уникальном пьедестале, представляющем собой огромный шар, сплетенный из множества керамических цветов. Создание этого необычного основания – это, своего рода, коллективный акт народной памяти и благодарности. В процессе изготовления керамических элементов принимают активное участие самые разные люди: депутаты от партии «Единая Россия», активисты и сторонники партии, члены молодежного движения «Молодая гвардия», ветераны, и даже жители блокадного Ленинграда – представители нескольких поколений, объединенные общей целью увековечить память героев и выразить свою поддержку. Это подчеркивает общенациональный характер проекта и его глубокий символизм – создание монумента становится общим делом, объединяющим людей разных возрастов, профессий и взглядов.

Руководит этим масштабным и значимым проектом талантливая художница Валерия Лошак, депутат муниципального образования Аптекарский остров от партии «Единая Россия». Она известна как руководитель уникального в России проекта «Рисуем вместе», посвященного созданию коллективной монументальной живописи и скульптуры. Её опыт и профессионализм гарантируют создание не просто памятника, а настоящего произведения искусства, способного затронуть сердца и оставить неизгладимый след в памяти поколений. Место для создания керамических элементов выбрано на Конногвардейском бульваре, что символизирует связь прошлого и настоящего, героических традиций и современной России. Вся работа над скульптурой ведется открыто, привлекая внимание общественности и позволяя каждому желающему внести свой вклад в создание этого важного памятника. Это не просто монумент, это символ единства, памяти и надежды на мирное будущее.

Источник: Единая Россия
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