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Правительство поддерживает ужесточение ответственности за мошенничество с использованием дипфейков

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Опубликовал: Вадик Котов
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Ужесточение ответственности за мошенничество с использованием искусственного интеллекта, включая дипфейки, является необходимым шагом в современных реалиях, уверены в Госдуме.

Правительство РФ поддерживает ужесточение ответственности за мошенничество с использованием искусственного интеллекта, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он также подчеркнул, что дипфейки являются отягчающим обстоятельством.

«Абсолютно поддерживаем, знаю, такая же позиция у председателя Следственного комитета Александра Ивановича Бастрыкина. Мошенничество с использованием искусственного интеллекта с дипфейками — это без сомнения отягчающее обстоятельство», — сказал Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме РФ и реагируя на соответствующее предложение парламентариев.

Мошенники входят в доверие, а долг правительства защищать людей. «Поэтому абсолютно поддержим все предложения в этой сфере», — сказал премьер.

Ужесточение ответственности за мошенничество с использованием искусственного интеллекта, включая дипфейки, является необходимым шагом в современных реалиях, уверен член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Технологии «дипфейк» позволяют создавать крайне правдоподобные образы, которые могут использоваться для вымогательства, клеветы, распространения дезинформации и социальной инженерии. Введение более строго наказания за такие преступления поможет сдерживать их распространение и повысит уровень цифровой безопасности», - уверен депутат.

Особую опасность дипфейки представляют в сфере финансового мошенничества и политических манипуляций.

«Уже зафиксированы случаи, когда с помощью поддельных голосов и видео преступники обманывали банки, компании и частных лиц, вынуждая их переводить деньги или передавать конфиденциальные данные. Если законодательство не будет оперативно реагировать на такие угрозы, количество инцидентов может значительно вырасти», - добавил Немкин.

Однако важно, чтобы правоприменение было продуманным и не приводило к излишнему ограничению технологий искусственного интеллекта в легальных сферах.

«Дипфейки используются не только мошенниками, но и в киноиндустрии, образовании и маркетинге. Поэтому необходимо четко определять критерии преступного использования и выстраивать баланс между борьбой с киберпреступностью и поддержкой технологического развития. Кроме ужесточения наказания, важно развивать системы детекции дипфейков, повышать цифровую грамотность граждан и внедрять механизмы проверки подлинности контента. Только комплексный подход, включающий как законодательные меры, так и технологические решения, сможет эффективно защитить общество от злоупотреблений искусственным интеллектом», - заключил парламентарий.
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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