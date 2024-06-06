С ИИ нужно быть поаккуратнее

«Питерец.ру» отмечает, что накануне завершился первый день ПМЭФ, где было рассмотрено множество ключевых вопросов и было сделано несколько важных заявлений. Они касались развития автопрома, кредитования, ключевой ставки ЦБ РФ, подходов в работе с малым и средним бизнесом, проблемы ожирения и присутствия российских маркетплейсов в других странах.

Отдельного упоминания заслуживает тема использования искусственного интеллекта в медицине. Представитель ВОЗ в РФ Батыр Бердыклычев подчеркнул важность современных технологий. Однако, по его словам, доверять ключевые вопросы ИИ нельзя. Искусственный интеллект лишен сопереживания, поэтому его использование может быть опасным для человека.



