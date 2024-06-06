ента новостей

09:39
С ИИ нужно быть поаккуратнее
09:27
В Чехии при столкновении поездов погибли по меньшей мере четыре человека
09:20
На трассе "Скандинавия" в ДТП погибла пассажирка "Шкоды"
09:17
Западный бизнес желает сотрудничать
01:55
«Белая ладья»: школьники из Ленобласти занимают более высокое место, чем команда из Санкт-Петербурга, а Горячкина проиграла Преображенской
18:47
В Мариинском дворце прошла презентация книги «Солдаты слова в битве за Родину»
12:47
В деревне Славянка в ДТП пострадал 15-летний подросток на питбайке
12:44
В Ленобласти иномарка сбила 15-летнюю на велосипеде
12:40
В Петербурге поймали подозреваемого в обмане пенсионера с Богатырского проспекта
12:34
В Невском райне две циганки пытались ограбить магазин
12:27
В Красносельском районе произошел дорожный конфликт со стрельбой
12:23
В Невском районе иномарка сбила 5–летнего мальчика на роликах
12:02
Мост через Свирь разведут для прохода вниз по реке теплохода «Баскунчакский»
10:14
Электросамокаты временно исчезнут
09:37
Какие выгоды получит Петербург?
23:35
После вылета Даниила Медведева с «Ролан Гаррос – 2024» с турнира снялся Новак Джокович, и в полуфинал без игры прошёл Каспер Рууд
23:05
Гандбольный «Зенит» попрощался попрощался с шестёркой игроков и подвёл статистические итоги сезона по результативности: лидеры – Луня и Киселёв
16:41
На КАД между развязками с Приморским шоссе и ЗСД перекроют одну полосу
13:28
Выставка «Жить под солнцем»
13:14
В Петербурге задержали таксиста и двух его подельников по подозрению в серии краж у пассажиров
12:42
Закрытие трамвайного движения по пр. Испытателей
12:36
Закрытие трамвайного движения по ул. Марата
12:34
Выставка «Для Славы Всероссийской. Предприниматели и меценаты в России XVIII — начала XX веков»
12:29
В СПбГУ состоится выставка-показ прижизненных изданий Пушкина
09:51
На трассе «М10» дорожный конфликт закончился стрельбой из пневматического пистолета
09:46
В Приморском районе иномарка сбила 6-летнего мальчика
09:42
В ДТП на КАД пострадал новорожденный ребенок
09:37
В Невском районе избили и ограбили двух подростков
09:21
В Кировске 4-летний мальчик выпал из окна
08:37
Три депутата могут остаться без манданта
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » С ИИ нужно быть поаккуратнее

С ИИ нужно быть поаккуратнее

0
4
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
dvinanews.ru
Чиновник ВОЗ сделал заявление по поводу искусственного интеллекта в медицине

«Питерец.ру» отмечает, что накануне завершился первый день ПМЭФ, где было рассмотрено множество ключевых вопросов и было сделано несколько важных заявлений. Они касались развития автопрома, кредитования, ключевой ставки ЦБ РФ, подходов в работе с малым и средним бизнесом, проблемы ожирения и присутствия российских маркетплейсов в других странах.

Отдельного упоминания заслуживает тема использования искусственного интеллекта в медицине. Представитель ВОЗ в РФ Батыр Бердыклычев подчеркнул важность современных технологий. Однако, по его словам, доверять ключевые вопросы ИИ нельзя. Искусственный интеллект лишен сопереживания, поэтому его использование может быть опасным для человека.


Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

6-03-2024, 15:32
В СПбГУ обсудили влияние искусственного интеллекта на геополитику
27-03-2024, 14:08
В Генпрокуратуре намерены смелее и шире использовать ИИ в своей работе
29-03-2019, 08:55
Кофейня с искусственным интеллектом
17-02-2024, 20:48
Искусственный интеллект в создании контента: возможности генерации текстов
12-01-2024, 09:31
МВД привлечет искусственный интеллект к поиску правонарушителей
5-05-2023, 19:15
Восстания машин не будет: как внедрить искусственный интеллект в экономику без последствий

Происшествия на дорогах

0
20
Сегодня, 09:20
На трассе "Скандинавия" в ДТП погибла пассажирка "Шкоды"
0
141
Вчера, 12:44
В Ленобласти иномарка сбила 15-летнюю на велосипеде
0
112
Вчера, 12:23
В Невском районе иномарка сбила 5–летнего мальчика на роликах
0
156
4-06-2024, 09:46
В Приморском районе иномарка сбила 6-летнего мальчика
Наверх