Задержали хакеров-мошенников

Задержание мошенников, которые завладевают деньгами других граждан – очень сложная задача. Однако нет ничего невозможного, поэтому правоохранительные органы иногда находят даже гениальных хакеров.

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице разыскали злоумышленников, которые оформляли кредиты на других людей. Ими оказались молодые хакеры, взламывающие аккаунты на «Госуслугах» и оформляющие кредиты на своих жертв.

Для осуществления аферы злоумышленники покупали неактивные сим-карты, после чего обнаруживали аккаунты, к которым привязан номер. Это делалось с помощью специальной программы. Далее хакеры авторизовывались на «Госуслугах» и получали данные жертвы. После этого мошенники оформляли кредиты, займы в МФО и приобретали товары в рассрочку на маркетплейсах.