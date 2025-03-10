Более 11 тыс. петербуржцев запретили себе брать кредиты

«Питерец.ру» сообщает, что за прошедшую неделю услугой запрета на получение кредита воспользовались более 11 тыс. жителей СПб. Это свидетельствует о растущей популярности данной услуги среди населения города.

Самозапрет на получение кредита позволяет физическим лицам ограничить свою способность брать кредиты в банках и микрофинансовых организациях. Это может быть полезно для тех, кто хочет контролировать свои финансы и избежать ненужных долгов.

Важно отметить, что услуга самозапрета на получение кредита не является панацеей от финансовых проблем. Она лишь помогает ограничить доступ к кредитам, но не решает проблемы с уже имеющимися долгами. Тем не менее, растущая популярность данной услуги свидетельствует о том, что все больше людей осознают важность контроля над своими финансами.