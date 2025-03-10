ента новостей

14:36
Победа СКА над «Металлургом»: счёт – 4:2, Толчинский сделал дубль
14:28
Выставка Олега Иващенко «В пути»
14:25
Выставка Катерины Смирновой и Станислава Данилина «Связь»
11:54
Под Кингисеппом в ДТП погиб водитель «Лады Гранта»
11:49
В поселке имени Свердлова внедорожник протаранил семь автомобилей и въехал в здание
11:43
Полицейские Петербурга спустя два года поймали квартирного вора
09:40
Двое жителей Мурино стреляли из пневматики на Смольном проспекте
09:30
На Ленинском проспекте поймали подозреваемого в уличном грабеже
08:43
Более 11 тыс. петербуржцев запретили себе брать кредиты
08:25
Каждый двадцатый петербуржец появился на свет с помощью ЭКО
07:49
Производство напитков в Петербурге резко упало
07:33
Коммунальные службы Петербурга приступают к весенней уборке улиц
01:27
«Зенит» 8 марта победил «Факел» в матче, где было два гола и две красные карточки
10:56
Электросамокаты возвращаются на улицы Петербурга
10:36
Около тысячи букетов изъяли у нелегальных торговцев в Петербурге
09:37
Украинские беспилотники пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Ленобласти
09:15
Путин поздравил россиянок с 8 Марта
01:45
Петербургская шахматистка Ольга Карманова заняла седьмое место на юниорском чемпионате мира в Черногории, победительницей которого стала Анна Шухман из Оренбургской области
00:11
Волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга завершил регулярный чемпионат Суперлиги победой в трёх сетах над «Газпромом-Югрой»
15:38
В Петербурге заработала виртуальная карта «Подорожник»
15:17
В Петербурге цветы из света украсят фасады в честь Международного женского дня
11:17
В Парголово девушка на иномарке сбила 11-летнюю девочку
11:13
На Садовой улице задержали двоих постояльцев хостела, устроивших погром в пекарне
11:09
В Ленобалсти водитель «Лады Калина» погиб вылетев в кювет и врезавшись в дерево
10:07
В Петербурге прошел турнир «В самбо — только девушки»
09:48
Под Тосно иномарка въехала в столб электропередач, погиб ребенок
09:35
Циклон "Альфред" угрожает миллионам людей на восточном побережье Австралии
09:21
На Херсонской улице иномарка сбила 3-летнего ребенка
09:15
В Петербурге завершились всероссийские соревнования по плаванию «Заплывы Свимкап»
08:37
Петербургские предприятия получат поддержку на 860 млн. рублей
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Экономика » Более 11 тыс. петербуржцев запретили себе брать кредиты

Более 11 тыс. петербуржцев запретили себе брать кредиты

0
Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
vm.ru
Новости банковской сферы: более 11 тыс. жителей СПБ воспользовались самозапретом на получение кредита за неделю

«Питерец.ру» сообщает, что за прошедшую неделю услугой запрета на получение кредита воспользовались более 11 тыс. жителей СПб. Это свидетельствует о растущей популярности данной услуги среди населения города.

Самозапрет на получение кредита позволяет физическим лицам ограничить свою способность брать кредиты в банках и микрофинансовых организациях. Это может быть полезно для тех, кто хочет контролировать свои финансы и избежать ненужных долгов.

Важно отметить, что услуга самозапрета на получение кредита не является панацеей от финансовых проблем. Она лишь помогает ограничить доступ к кредитам, но не решает проблемы с уже имеющимися долгами. Тем не менее, растущая популярность данной услуги свидетельствует о том, что все больше людей осознают важность контроля над своими финансами.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

5-03-2025, 08:02
Финграмотность и самозащита: жители Петербурга устанавливают все больше самозапретов на кредиты
23-03-2024, 10:46
Как плохая кредитная история влияет на оформление микрозайма?
27-02-2024, 13:21
Кредитование под залог имущества
19-02-2025, 12:10
Самозанятые в Петербурге обретают популярность
25-01-2023, 08:56
Запрети себе кредит
6-10-2023, 11:58
Что предлагают клиентам микрокредитные организации?

Происшествия на дорогах

Сегодня, 11:54
Под Кингисеппом в ДТП погиб водитель «Лады Гранта»
Сегодня, 11:49
В поселке имени Свердлова внедорожник протаранил семь автомобилей и въехал в здание
7-03-2025, 11:17
В Парголово девушка на иномарке сбила 11-летнюю девочку
7-03-2025, 11:09
В Ленобалсти водитель «Лады Калина» погиб вылетев в кювет и врезавшись в дерево
Наверх