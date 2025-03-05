В Госдуме осудили YouTube за игнорирование требований РКН

Поведение YouTube – это давно не просто нарушение законодательства, а сознательная политика платформы, направленная на дестабилизацию информационного пространства, уверены в Госдуме.

Американский видеохостинг YouTube по-прежнему не удалил более 67 тыс. противоправных материалов после требований Роскомнадзора. Большинство из них содержат недостоверную информацию, в том числе о специальной военной операции, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

«YouTube не удалил более 67 тыс. противоправных материалов. Из них наибольшее количество, более 55 тыс., — недостоверная информация, в том числе про СВО», — сообщили в ведомстве.

Более 5,8 тыс. неудаленных противоправных материалов — экстремистские. Кроме того, YouTube не удалил более 3,1 тыс. ЛГБТ-материалов (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), добавили в пресс-службе.

YouTube продолжает демонстративно игнорировать требований российских властей, не препятствуя распространению десятков тысяч противоправных материалов, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Это давно уже не просто нарушение законодательства, а сознательная политика платформы, направленная на дестабилизацию информационного пространства. Кроме того, столь массовое несоблюдение требований российских властей со стороны YouTube указывает на выборочную модерацию контента в интересах определенных политических сил. Платформа активно блокирует материалы, идущие вразрез с западной повесткой, но при этом отказывается удалять очевидно деструктивный контент. Это наглядно демонстрирует двойные стандарты в подходе к свободе слова», - говорит Немкин.

В условиях информационной войны подобные действия нельзя оставлять без ответа, считает депутат.