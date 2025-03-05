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Питерец.ру » Общество » В Госдуме осудили YouTube за игнорирование требований РКН

В Госдуме осудили YouTube за игнорирование требований РКН

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Freepik
YouTube по-прежнему не удалил более 67 тыс. противоправных материалов

Поведение YouTube – это давно не просто нарушение законодательства, а сознательная политика платформы, направленная на дестабилизацию информационного пространства, уверены в Госдуме.

Американский видеохостинг YouTube по-прежнему не удалил более 67 тыс. противоправных материалов после требований Роскомнадзора. Большинство из них содержат недостоверную информацию, в том числе о специальной военной операции, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

«YouTube не удалил более 67 тыс. противоправных материалов. Из них наибольшее количество, более 55 тыс., — недостоверная информация, в том числе про СВО», — сообщили в ведомстве.

Более 5,8 тыс. неудаленных противоправных материалов — экстремистские. Кроме того, YouTube не удалил более 3,1 тыс. ЛГБТ-материалов (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), добавили в пресс-службе.
YouTube продолжает демонстративно игнорировать требований российских властей, не препятствуя распространению десятков тысяч противоправных материалов, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Это давно уже не просто нарушение законодательства, а сознательная политика платформы, направленная на дестабилизацию информационного пространства. Кроме того, столь массовое несоблюдение требований российских властей со стороны YouTube указывает на выборочную модерацию контента в интересах определенных политических сил. Платформа активно блокирует материалы, идущие вразрез с западной повесткой, но при этом отказывается удалять очевидно деструктивный контент. Это наглядно демонстрирует двойные стандарты в подходе к свободе слова», - говорит Немкин.

В условиях информационной войны подобные действия нельзя оставлять без ответа, считает депутат.

«Россия уже располагает альтернативными видеохостингами, способными заменить зарубежные платформы, которые не соблюдают национальное законодательство. Важно продолжать развивать собственные цифровые экосистемы, защищая интересы граждан и обеспечивая суверенное медиапространство, свободное от внешнего давления и манипуляций, как бы ни складывались дальнейшие отношения нашей страны и Google», - добавил он.
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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