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В Петербурге почтили память первого мэра города Анатолия Собчака

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
В Петербурге вспоминают первого мэра города Анатолия Собчака, ушедшего из жизни 25 лет назад

В тихий, но прохладный осенний день, у подножия памятника Анатолию Александровичу Собчаку на Васильевском острове Санкт-Петербурга собрались люди, чтобы почтить память первого демократически избранного мэра города. Среди них выделялись фигуры Президента России Владимира Путина и вдовы Собчака, сенатора Людмилы Нарусовой. Эта церемония, ставшая уже традицией, ежегодно привлекает внимание не только к личности самого Собчака, но и к тому важному историческому перелому, который ознаменовал его приход к власти в Санкт-Петербурге (тогда ещё Ленинграде).

Возложение венков и цветов стало символичным актом памяти, объединившим представителей различных сфер жизни. Наряду с Президентом и сенатором Нарусовой, участие приняли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, полномочный представитель Президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, а также близкие люди, друзья и соратники Анатолия Собчака, представители общественности и многочисленные петербуржцы. Атмосфера мероприятия была проникнута скорбью и уважением к памяти выдающегося политика, который сыграл значительную роль в формировании политической системы новой России.

Церемония не ограничилась только возложением цветов к памятнику. В этот же день, согласно традиции, венки и цветы от губернатора и правительства Санкт-Петербурга были возложены на могилу Анатолия Собчака на Никольском кладбище Александро-Невской лавры. 

Источник: Администрация Петербурга
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