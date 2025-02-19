Путин не мог не почтить память Собчака

«Питерец.ру» сообщает, что в СПБ пройдут памятные мероприятия, посвященное 25-летию со дня смерти Анатолия Собчака, первого мэра города и одного из ключевых политиков постсоветской России. Президент Владимир Путин примет участие в торжественной церемонии, которая состоится у памятника Собчаку на площади перед Смольным.

Анатолий Собчак, занимавший пост мэра с 1991 по 1996 год, сыграл значительную роль в становлении Петербурга как культурной и экономической столицы России. Его деятельность была направлена на развитие города, привлечение инвестиций и поддержку гражданского общества. Путин, который в начале своей карьеры работал под руководством Собчака, подчеркивает важность его наследия и влияние на современную политику.

Мероприятие соберет не только высокопоставленных чиновников, но и представителей общественности, которые помнят и ценят вклад Собчака в развитие города. Ожидается, что в ходе церемонии будут произнесены речи, отражающие достижения и вызовы, с которыми сталкивался первый мэр Петербурга.