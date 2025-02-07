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Педагоги из Ленобласти стали победителями Всероссийского конкурса «Знание.Лектор»

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Ленобласти
Педагоги из Ленобласти Ольга Фигура и Виктор Иванов стали победителями Всероссийского конкурса «Знание.Лектор» Российского общества «Знание»

Всероссийский конкурс «Знание.Лектор», организованный Российским обществом «Знание», стал важным событием для педагогов страны, предоставив им платформу для обмена опытом и продвижения образовательных инициатив.

В этом году победителями конкурса стали два педагога из Ленинградской области: Ольга Фигура и Виктор Иванов. Каждый из них получил приз в размере 250 тысяч рублей, которые планируют направить на развитие просветительского контента, сосредоточенного на современных героях и актуальных наставлениях великого русского писателя Льва Толстого.

Церемония награждения прошла в Национальном центре «Россия» в Москве, где собрались победители из 37 регионов страны. Ольга Фигура, работающая педагогом дополнительного образования и руководителем детского медиацентра «School_Media» в Муринской школе № 3, представила свою лекцию, в которой поднимала важные вопросы о том, где искать современных героев, как меняется их образ в нашем обществе и кого дети считают героями сегодня. В своей лекции она акцентировала внимание на том, что герои могут быть не только вымышленными персонажами или историческими личностями, но и обычными людьми, совершающими добрые поступки в повседневной жизни. Ольга Фигура также подчеркнула, что в условиях современного мира, где информация доступна в любом формате, важно формировать у детей критическое мышление и умение отличать настоящих героев от мнимых.

Виктор Иванов, учитель математики в Гатчинской гимназии им. К. Д. Ушинского, стал победителем в специальной номинации «Навыки будущего в образовании». Его лекция под названием «Уроки для учителя, или как три наставления от Льва Николаевича совершенствуют учебный процесс?» была посвящена тому, как классические идеи Толстого могут быть применены в современном образовательном процессе. Виктор поделился своим опытом и методами, которые помогают ему вдохновлять учеников на изучение математики, а также развивать их критическое мышление и коммуникативные навыки. В качестве награды он получил сертификат на обучение по программе освоения цифровых навыков и компьютерной грамотности от образовательной платформы «Алгоритмика», что позволит ему расширить свои знания и применить их в учебном процессе.

Четвертый сезон конкурса «Знание.Лектор» проходил с 23 апреля 2024 года по 5 февраля 2025 года и собрал более 19 тысяч участников из всех уголков России. В этом году в конкурсе также была выделена специальная номинация для школьников, в которой приняли участие более пяти тысяч ребят. Участники готовили авторские лекции по 14 различным тематикам, что позволило разнообразить подходы к обучению и выявить новые таланты среди молодежи. Многоступенчатый отбор позволил определить лучших лекторов, которые смогли продемонстрировать не только свои знания, но и умение донести информацию до аудитории.

Источник: Администрация Ленобласти
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