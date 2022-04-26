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Питерец.ру » Общество » В конкурсе «Учителе года» примут участие педагоги из Ленобалсти

В конкурсе «Учителе года» примут участие педагоги из Ленобалсти

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
lenobl.ru
Учитель математики из школы №5 Приозерска Ольга Смольникова победила в областном этапе конкурса «Учитель года»

В региональном конкурсе «Воспитатель года» победу одержала воспитатель Волховского детского сада комбинированного вида №8 «Сказка» Ольга Вандышева.

Сегодня в Ленинградском областном институте развития образования прошли финальные испытания – педагоги участвовали в пресс-конференции «Вопрос учителю года», а воспитатели – в ток-шоу «Профессиональный разговор». Пресс-конференцию провел главный редактор «Учительской газеты» Арслан Хасавов, основной ее темой была воспитательная работа в школе. Педагоги делились своим пониманием термина «воспитание», рассуждали о работе молодых учителей в школе и даже давали свои советы министерству просвещения.

В ходе ток-шоу о своем видении профессии рассказали воспитатели детских садов. Они размышляли, чему могут научиться у дошколят, о развивающей среде современных детских садов, а также об универсальности профессии – ведь каждый воспитатель немного артист, исследователь, инженер, или ведущий.

Победители финального регионального этапа – Ольга Смольникова и Ольга Вандышева – представят Ленинградскую область на федеральном этапе конкурса.

Источник: Админка Ленобласти
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