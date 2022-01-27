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Питерец.ру » Общество » Высшая лига: «Учителя года» открывают школу для педагогов России

Высшая лига: «Учителя года» открывают школу для педагогов России

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
myhistorypark.ru
Преподавать в ней будут победители, лауреаты и участники Всероссийского конкурса «Учитель года России»

В России стартует онлайн-проект для педагогов со всей страны «Высшая лига». Победители, призеры, лауреаты, финалисты и участники Всероссийского конкурса "Учитель года России" проводят открытые занятия с педагогами и делятся секретами мастерства. Встречи организует Фонд новых форм развития образования при поддержке Министерства просвещения РФ. Партнерами проекта стали: Мультимедийный исторический парт «Россия – Моя история», сетевое издание «Учительская газета», Общероссийский Профсоюз образования, Общероссийская общественная организация лидеров образования «Учитель года».

Занятия проводятся два раза в месяц, начиная с 19 января. В этом году состоятся онлайн-встречи с абсолютными победителями конкурса разных лет. Обладатели "Большого Хрустального пеликана" проведут мастер-классы и ответят на вопросы слушателей. 

«Фонд новых форм развития образования в 2021 году стал оператором ведущих конкурсов профессионального мастерства для педагогов и воспитателей, одним из которых был «Учитель года России». Чтобы помочь будущим конкурсантам правильно подготовиться к этому соревнованию, мы открываем «Высшую лигу» – школу тех, кто уже получил своего Хрустального пеликана, для тех, кто только вступает на этот путь. Это уникальный проект, в котором учителя смогут познакомиться с методиками и интересными находками участников и победителей Всероссийского конкурса «Учитель года России», - рассказала генеральный директор Фонда новых форм развития образования Юлия Пономарева.

Темами первого полугодия в проекте «Высшая лига» станут: "Метапредметность как основа современного урока", "Три кита педагогики учителя XXI века", "История учительского успеха".

«Проект «Высшая лига» - это, своего рода, обмен опытом внутри педагогического сообщества. Те, кто получил оценку педагогического сообщества, зарекомендовал себя как высококлассный специалист не только в преподавании своего предмета, но и в решении задач современного образования, на примере личных кейсов будут рассказывать о профессиональных победах. Мы приглашаем присоединиться к проекту всех желающих: и опытных учителей, и студентов педагогического вуза, и школьников, которые хотят связать свою жизнь с педагогикой – каждый участник почерпнет для себя полезную и нужную информацию», - отмечает координатор проекта, учитель музыки, абсолютный победитель Всероссийского конкурса "Учитель года России - 1992", кандидат педагогических наук Артур Заруба.

Участие бесплатное. Все материалы курса будут доступны на сайте Методического центра «Россия – Моя история». Занятия будут транслироваться на youtube-канале проекта, а записи размещаться на сайте. С преподавателями Школы и расписанием занятий можно ознакомиться по ссылке.

Источник: Исторический парк "Россия - Моя история"
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