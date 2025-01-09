Александр Беглов утвердил субсидии для волонтеров Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов утвердил соглашение между Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) и Правительством Санкт-Петербурга. Это соглашение предполагает предоставление городу субсидии в размере 2,7 миллионов рублей из федерального бюджета. Эти средства будут направлены на реализацию федерального проекта «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)», входящего в национальный проект «Молодежь и дети» и рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». Субсидия выделяется Санкт-Петербургу в рамках победы города на ежегодном Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) «Регион добрых дел», что свидетельствует о высоком уровне развития волонтёрского движения в Северной столице и признании его эффективности на федеральном уровне. Конкурс, кстати, включает в себя строгую систему оценки, учитывающую масштабы деятельности, инновационность применяемых методов, долгосрочный эффект от проектов и социальную значимость реализуемых инициатив. Санкт-Петербург, безусловно, показал высокие результаты, продемонстрировав свою активную позицию в развитии добровольчества.

Полученные средства будут направлены на комплексную работу по расширению вовлечения жителей Санкт-Петербурга в волонтёрскую деятельность. В рамках проекта планируется реализация масштабной программы, включающей в себя не только организацию семинаров и ежемесячных тематических мероприятий для волонтеров, но и более глубокие инициативы, способствующие профессиональному развитию добровольцев. Семинары, например, будут охватывать широкий спектр тем, от основы законодательства в сфере добровольчества и эффективных методов проектного управления до психологической подготовки и работы с разными категориями нуждающихся. Ежемесячные мероприятия, запланированные по различным направлениям добровольчества (экологическое, социальное, медицинское и т.д.), предусматривают практическую работу, включая акции, мастер-классы и обмен опытом между разными волонтёрскими организациями. Особое внимание уделяется объединению волонтеров, созданию единой городской сети добровольцев и развитию межведомственного взаимодействия.

Ключевым событием станет проведение образовательного межрегионального интенсива, объединяющего лучших специалистов и представителей волонтёрского сообщества из разных регионов России. Участники интенсива, делясь опытом и наработками, будут совместно разрабатывать Дорожную карту по развитию волонтёрства в Санкт-Петербурге на 2026-2027 годы. Эта карта станет стратегическим документом, определяющим приоритетные направления развития добровольческого движения в городе, определяющим цели и задачи, механизмы финансирования и оценки эффективности. Она также предусматривает механизмы постоянного мониторинга и адаптации стратегии к изменяющимся условиям.

Важно отметить, что федеральная субсидия в размере 2,7 миллионов рублей – это лишь часть финансирования проекта. В бюджете Санкт-Петербурга заложено софинансирование в размере 3 084,15 тысяч рублей, что подчеркивает серьезность подхода городских властей к развитию волонтёрской деятельности и готовность инвестировать в социально значимые инициативы. Это говорит о комплексном подходе и значимости программы для города. Планируется также привлечение дополнительных средств от частных спонсоров и международных организаций, что позволит еще более расширить масштаб реализации проекта и достичь запланированных результатов по повышению уровня вовлеченности граждан в добровольческую деятельность.