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Александр Беглов утвердил субсидии для волонтеров Петербурга

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
Александр Беглов: Федеральная субсидия поможет увеличить число волонтеров в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов утвердил соглашение между Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) и Правительством Санкт-Петербурга.  Это соглашение предполагает предоставление городу субсидии в размере 2,7 миллионов рублей из федерального бюджета.  Эти средства будут направлены на реализацию федерального проекта «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)», входящего в национальный проект «Молодежь и дети» и рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».  Субсидия выделяется Санкт-Петербургу в рамках победы города на ежегодном Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) «Регион добрых дел», что свидетельствует о высоком уровне развития волонтёрского движения в Северной столице и признании его эффективности на федеральном уровне.  Конкурс, кстати, включает в себя строгую систему оценки, учитывающую масштабы деятельности, инновационность применяемых методов,  долгосрочный эффект от проектов и  социальную значимость реализуемых инициатив.  Санкт-Петербург, безусловно, показал высокие результаты, продемонстрировав  свою активную позицию в развитии добровольчества.

Полученные средства будут направлены на комплексную работу по расширению вовлечения жителей Санкт-Петербурга в волонтёрскую деятельность.  В рамках проекта планируется реализация масштабной программы, включающей в себя не только  организацию  семинаров и ежемесячных тематических мероприятий для волонтеров, но и  более глубокие инициативы, способствующие профессиональному развитию добровольцев.  Семинары, например, будут охватывать широкий спектр тем, от  основы законодательства в сфере добровольчества и эффективных методов  проектного управления до  психологической подготовки и работы с  разными категориями нуждающихся.  Ежемесячные мероприятия, запланированные по различным направлениям добровольчества (экологическое, социальное, медицинское и т.д.),  предусматривают  практическую работу,  включая  акции, мастер-классы и  обмен опытом между  разными волонтёрскими организациями.  Особое внимание уделяется  объединению  волонтеров, созданию  единой  городской сети добровольцев и  развитию  межведомственного взаимодействия.

Ключевым событием станет проведение образовательного межрегионального интенсива, объединяющего  лучших специалистов  и представителей  волонтёрского сообщества из разных регионов России.  Участники интенсива,  делясь  опытом  и  наработками, будут  совместно  разрабатывать  Дорожную карту по развитию волонтёрства в Санкт-Петербурге на 2026-2027 годы. Эта карта станет  стратегическим документом, определяющим  приоритетные направления  развития добровольческого движения в городе,  определяющим  цели и  задачи,  механизмы финансирования и  оценки эффективности.  Она также  предусматривает  механизмы  постоянного мониторинга  и  адаптации  стратегии  к  изменяющимся условиям.

Важно отметить, что  федеральная субсидия  в размере 2,7 миллионов рублей – это лишь часть  финансирования проекта.  В бюджете Санкт-Петербурга заложено софинансирование в размере 3 084,15 тысяч рублей, что подчеркивает  серьезность  подхода  городских властей  к  развитию  волонтёрской деятельности и  готовность  инвестировать  в  социально значимые  инициативы.  Это говорит о комплексном подходе и значимости  программы для города.  Планируется также привлечение  дополнительных  средств от  частных  спонсоров и  международных организаций, что  позволит  еще  более  расширить  масштаб  реализации  проекта  и  достичь  запланированных  результатов по  повышению  уровня  вовлеченности  граждан  в  добровольческую  деятельность.

Источник: Администрация Петербурга
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