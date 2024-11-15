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Питерец.ру » Общество » В нескольких регионах России ограничат майнинг криптовалют

В нескольких регионах России ограничат майнинг криптовалют

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Freepik
С 1 декабря по 15 марта 2025 года майнинг криптовалют ограничат на территории Иркутской области, Бурятии и Забайкалья.

Правительство России определило перечень регионов, где с 1 декабря 2024 года может быть установлен запрет на майнинг криптовалют, сообщает «Коммерсант».

С 1 декабря 2024 года по 15 марта 2025 года ежегодный запрет планируется ввести в некоторых городах и районах Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края. Он будет действовать в период пиковых нагрузок на сеть до 2031 года.

В указанный период полный запрет на майнинг предлагается установить в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии, Чечне, Дагестане, Херсонской и Запорожской областях, ДНР и ЛНР.

Запрет на майнинг в указанных регионах связан с дефицитом электроэнергии, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Темпы развития майнинга в нашей стране очень динамичны. По итогам 2023 года рынок промышленного майнинга в стране показал рост на 50% по сравнению с годом ранее, а выручка крупнейших компаний превысила 20 млрд рублей. При этом в этом году рост добычи криптовалюты в России может составить 20–40%. Однако энергоинфраструктура далеко не всех регионов страны может обеспечить функционирование сегмента. В таких субъектах майнинг усиливает локальный энергодефицит», – рассказал депутат.

На сегодняшний день российский майнинг потребляет около 2,7 ГВт – это практически 2% от прогнозного объёма потребления электроэнергии в России за 2024 год. В течение ближайших пяти лет объём майнинга может вырасти до 10 ГВт.

«При этом, например, в Иркутской области, Забайкальском крае и Бурятии за последние годы дефицит электроэнергии вырос до 14%. Во многом это следствие развития майнинга. С учетом того, что долгое время добыча криптовалют развивалась в России вне правового поля, при легализации сферы спрос на нее существенно повысится, а значит, усилится и проблематика», – рассказал депутат.

Немкин отметил, что действующим законодательством предусмотрено введение запрета на майнинг в ряде субъектов России в случае угрозы социально-экономическому развитию субъекта.

«Цель такого запрета – перевод майнинга в регионы с избытком электроэнергии. Здесь, конечно, региональным властям энергоизбыточных регионов необходимо работать над привлечением бизнеса, в том числе за счет налоговых послаблений или льготных тарифов на энергоносители. Налоговый потенциал майнинга оценивается в 50 млрд рублей. Поэтому с точки зрения самих субъектов – это возможность диверсифицировать свою экономику за счет перспективного направления», – считает депутат.
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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