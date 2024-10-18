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Питерец.ру » Общество » В России появится аналог Apple Pay

В России появится аналог Apple Pay

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Freepik
Национальная система платежных карт (НСПК) продемонстрировала прототип технологичного решения «Волна»

Национальная система платежных карт (НСПК) продемонстрировала прототип технологичного решения «Волна» на форуме Finopolis. Технология позволит проводить бесконтактную оплату покупок на смартфонах с операционными системами Android и iOS. Об этом сообщила пресс-служба НСПК со ссылкой на слова генерального директора, председателя правления НСПК Дмитрия Дубынина.

«Пока представлен только прототип решения. «Волна» легко встраивается в платежный сервис и позволяет совершать оплату смартфоном. НСПК будет работать над развитием проекта. Мы планируем, что в будущем технология будет интегрирована в мобильные приложения банков. Это даст возможность пользователям iOS оплачивать покупки привычным бесконтактным способом», - отметил Дубынин.

В пресс-службе НСПК также пояснили, что «Волну» можно встроить в платежный сервис или мобильное банковское приложение. Решение позволит проводить безопасную оплату товаров как в онлайн, так и в офлайн-форматах. Отмечается, что «Волна» будет работать в комплексе с новым видом платежных терминалов, поддерживающих Bluetooth. Это позволит оплачивать товары на большем расстоянии от терминала и не заботиться о положении смартфона при оплате.

Решение НСПК будет крайне востребованным среди россиян, считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Бесконтактная оплата, действительно, очень полюбилась гражданам. Например, во втором квартале 2024 года число покупок через СБП (Система быстрых платежей – прим.) достигло 850 млн, а общая сумма транзакций составила 1,5 трлн рублей, что на 20% больше значения третьего квартала», – рассказал депутат.

По словам Немкина, финансовая отрасль показала высокую эффективность в адаптации к меняющимся условиям.

«На все установленные ограничения в короткий срок были найдены решения. Например, банки очень быстро создали платёжные стикеры, которые также позволяют оплачивать покупки бесконтактно. Развивается сегмент оплаты по QR-коду. Сейчас единый QR-код разрабатывают Сбер, Альфа-банк и Т-банк. Если раньше в России были только Apple Pay и Samsung Pay, то сейчас в этом сегменте высокая конкуренция, при чем среди российских решений. Новый продукт НСПК только подтверждает этот тренд», – подчеркнул депутат.
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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