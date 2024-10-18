В России появится аналог Apple Pay

Национальная система платежных карт (НСПК) продемонстрировала прототип технологичного решения «Волна» на форуме Finopolis. Технология позволит проводить бесконтактную оплату покупок на смартфонах с операционными системами Android и iOS. Об этом сообщила пресс-служба НСПК со ссылкой на слова генерального директора, председателя правления НСПК Дмитрия Дубынина.

«Пока представлен только прототип решения. «Волна» легко встраивается в платежный сервис и позволяет совершать оплату смартфоном. НСПК будет работать над развитием проекта. Мы планируем, что в будущем технология будет интегрирована в мобильные приложения банков. Это даст возможность пользователям iOS оплачивать покупки привычным бесконтактным способом», - отметил Дубынин.

В пресс-службе НСПК также пояснили, что «Волну» можно встроить в платежный сервис или мобильное банковское приложение. Решение позволит проводить безопасную оплату товаров как в онлайн, так и в офлайн-форматах. Отмечается, что «Волна» будет работать в комплексе с новым видом платежных терминалов, поддерживающих Bluetooth. Это позволит оплачивать товары на большем расстоянии от терминала и не заботиться о положении смартфона при оплате.

Решение НСПК будет крайне востребованным среди россиян, считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Бесконтактная оплата, действительно, очень полюбилась гражданам. Например, во втором квартале 2024 года число покупок через СБП (Система быстрых платежей – прим.) достигло 850 млн, а общая сумма транзакций составила 1,5 трлн рублей, что на 20% больше значения третьего квартала», – рассказал депутат.

По словам Немкина, финансовая отрасль показала высокую эффективность в адаптации к меняющимся условиям.

«На все установленные ограничения в короткий срок были найдены решения. Например, банки очень быстро создали платёжные стикеры, которые также позволяют оплачивать покупки бесконтактно. Развивается сегмент оплаты по QR-коду. Сейчас единый QR-код разрабатывают Сбер, Альфа-банк и Т-банк. Если раньше в России были только Apple Pay и Samsung Pay, то сейчас в этом сегменте высокая конкуренция, при чем среди российских решений. Новый продукт НСПК только подтверждает этот тренд», – подчеркнул депутат.