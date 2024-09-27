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Питерец.ру » Общество » Количество устройств на ОС «Аврора» растет с каждым годом

Количество устройств на ОС «Аврора» растет с каждым годом

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Опубликовал: Вадик Котов
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До конца 2024 года число мобильных устройств, работающих на базе отечественной операционной системы (ОС) «Аврора», составит от 50 до 60 тысяч

В 2024 году на российский рынок выйдет около 50–60 тысяч мобильных устройств на базе отечественной операционной системы «Аврора», заявил замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак.

«На лицо определенные успехи. И с точки зрения аппаратных платформ, и эволюции ОС «Аврора». Ежегодно реализуются десятки тысяч устройств, в 2024 году число выпущенных за год мобильных устройств на ОС «Аврора» составит 50–60 тысяч изделий. При этом российские производители могут обеспечить производство более 1 миллиона аппаратов в год. Потребность госаппарата в российских устройствах, соответственно, на российских операционных системах, составляет более 1,2 миллиона в перспективе 3 лет», – сказал Шпак, его слова приводит РИА Новости.

Кроме того, в первом полугодии 2025 года ожидается выход трех новых устройств на базе ОС, отметили в Минпромторге.

«Это важный шаг к обеспечению полного цикла проектирования и производства современных мобильных устройств на основе отечественных разработок, что способствует укреплению технологического суверенитета страны», – подчеркнули там.

ОС «Аврора» – это первая российская мобильная операционная система, предназначенная для смартфонов и планшетов. ОС сертифицирована ФСТЭК и ФСБ России, включена в реестр российского программного обеспечения.

«Сейчас «Аврора» – самая популярная отечественная ОС. Ключевое отличие системы от других ОС в том, что она полностью доверена. Это значит, что ОС прошла все необходимые проверки контролирующими органами России, получила соответствующие сертификаты и не содержит никаких незадекларированных возможностей или скрытых функций. С учетом информационного давления, с которым сегодня сталкивается не только государственный сектор, но и, по сути, бизнес любого масштаба, все это – крайне важные характеристики», – пояснил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

Именно поэтому, отмечает депутат, самый высокий спрос на смартфоны на базе ОС демонстрируют объекты критической информационной инфраструктуры и госучреждения.

«Кстати, предполагается, что именно на этой ОС правительство страны приобретет более 1 млн планшетов для сферы образования, медицины и правопорядка в рамках реализации нового нацпроекта «Экономика данных» в период 2025–2030 гг.», – напомнил парламентарий.

Но это не значит, что ОС не будет востребована и массовым пользователем.

«Для большого рынка она, конечно, должна быть адаптирована. Прежде всего, в части совместимости с российскими приложениями. Сейчас пользователь, стремящийся приобрести отечественный телефон, зачастую лишает себя возможности пользоваться не просто привычными приложениями, а базовыми для нашей жизни сервисами. Многих останавливает именно это», – отметил Немкин.

По словам депутата, работа по созданию приложений для российских ОС уже ведется.

«Но здесь однозначно нужно ускоряться. Разработчики мобильных ОС уже выступали с предложением установить требование о совместимости ОС с отечественными приложениями, которые включены в реестр Минцифры. Такая инициатива понятна – обязательство станет мощным толчком для развития. Но, думаю, что работа также должна вестись и собственными силами, например, за счет соглашений с российскими разработчиками. Последние регуляторные ужесточения в части импортозамещения создали все необходимые условия для развития рынка, нужно активно проявлять и собственную инициативу», – подчеркнул Немкин.
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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