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Питерец.ру » Общество » В парке Сосновка высадили аллею из кедров в честь 50-летия с начала строительства Байкало-Амурской магистрали

В парке Сосновка высадили аллею из кедров в честь 50-летия с начала строительства Байкало-Амурской магистрали

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Единая Россия
По мнению организаторов акции, высадка деревьев стала символом безграничного уважения к настоящим героям нашего времени

В парке Сосновка Выборгского района Петербурга состоялась акция по посадке деревьев, приуроченная к 50-летию со дня начала строительства Байкало-Амурской магистрали. Организатором мероприятия выступили Фонд поддержки и развития экологических инициатив «Компас» при поддержке Комитета Госдумы по экологии и партийного проекта «Единой России» «Чистая страна».

Десятки ветеранов строительства легендарного БАМа собрались, чтобы принять участие в высадке аллеи из 50-ти кедров. Компанию им составили депутат Госдумы, руководитель регионального отделения «Единой России» Сергей Боярский, заместитель председателя комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среде Жанна Рябцева, вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин, представили Росприроднадзора, ОАО «РЖД», а также советский и российский актёр театра и кино, народный артист Михаил Боярский.

«50 лет назад Советский Союз бросил клич по всей стране, призывая на стройку века, на строительство Байкало-Амурской магистрали, на стройку, с которой можно сравнить разве что со освоение космоса. Со всех концов, нашей необъятной страны на тот момент съехались молодые, уверенные в себе, преисполненные романтикой люди, которые высаживались на вертолётах в дикую природу, в адский холод, в лютую жару и начинали возводить тысячи километров инфраструктуры, мостов, дорог, железнодорожного полотна для того, чтобы СССР мог освоить Сибирь, чтобы появились новые города. А на этой стройке, как нам всем известно, создавались семьи, потом рождались дети. Это целое поколение Бамовцев. И мы хотим вас сегодня искренне поблагодарить за ваш вклад в развитие нашей Родины. Байкало-Амурская магистраль востребована и на сегодняшний день. Есть планы ее развития. И, конечно, ее развитие невозможно было бы с опорой и с оглядкой на ваш трудовой подвиг», — сказал Сергей Боярский и отдельно поблагодарил компанию «Российские железные дороги» за материальное обеспечение мероприятия.  

Лидер петербургских единороссов присоединился к посадке деревьев вместе с отцом, знаменитым артистом Михаилом Боярским. Михаил Сергеевич в прошлом сам выступал перед строителями БАМа непосредственно на месте возведения магистрали.

Жанна Рябцева поблагодарила ветеранов БАМа за великую стройку во благо развития страны. «Посмотрите на наших родных, любимых ветеранов. Сколько энергии, сколько жизнерадости, сколько блеска в глазах. Я очень рада, что вы дружите друг с другом, общаетесь. Поэтому низкий вам поклон. Сибирь и сегодня развиваться будет благодаря БАМу. Но, самое главное, — благодаря вашему трудовому подвигу», — отметила она.
Евгений Разумишкин поприветствовал участников акции от имени губернатора города Александра Беглова и выразил ветеранам слова уважения и благодарности.

«Мы сегодня как раз вспоминаем о том, что 50 лет назад началась эта знаменитая всесоюзная стройка, которая объединяла очень многие судьбы, самое главное, вошла в инфраструктуру нашей страны, нашей великой страны, той, которую мы сейчас имеем», — сказал вице-губернатор Северной столицы.

Вопросы экологии, защиты окружающей среды остаются одним из приоритетов в работе «Единой России», так как напрямую влияют на состояние здоровья населения и качество жизни, особенно в крупных городах и промышленных центрах. Партия поддерживает экологические инициативы в рамках реализации проекта «Чистая страна» и народной программы. Партийный проект «Чистая страна» призван федеральных и региональных органов власти, профессиональных экологов, общественников, волонтеров, жителей России для наиболее эффективного решения экологических проблем.

Источник: Единая Россия
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