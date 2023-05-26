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Питерец.ру » Общество » В Петербурге обсудили вопросы экологического туризма на особо охраняемых природных территориях

В Петербурге обсудили вопросы экологического туризма на особо охраняемых природных территориях

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Опубликовал: Anton78
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Единая Россия
Это направление является одним из ключевых в Народной программе «Единой России», подчеркнул председатель комитета Госдумы по экологии

Профессиональный подход к развитию национальных парков в России позволит сохранить их природную уникальность. Вопросы экологического туризма на особо охраняемых природных территориях обсудили в петербургском общественном пространстве «СреДА!». Организатором мероприятия выступил фонд «КОМПАС» при поддержке комитета Госдумы РФ по экологии.

В дискуссии приняли участие представители руководства нацпарков и заповедников, бизнеса, федеральной власти, вузов, профильных комитетов Госдумы.

В марте Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на развитие рекреационной деятельности и туризма на особо охраняемых природных территориях (ООПТ).

Документ устанавливает особенности организации туризма в заповедниках. Закон направлен на сбережение растений и животных, генетического фонда, а также на снижение негативного воздействия на окружающую среду. В том числе — с помощью ограничения максимального количества туристов, которые могут посетить заповедник или нацпарк, особого подхода к охране таких территорий и разработки специально оборудованных маршрутов.

Эксперты обсудили различные стороны закона, их влияние на деятельность профучастников рынка, а также варианты создания типовых моделей инфраструктуры на особо охраняемых природных территориях.

Председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, координатор федерального проекта «Единой России» «Чистая страна» Дмитрий Кобылкин отметил, что закон прошел множество экспертных площадок и слушаний.

«Диалог получился очень хороший. Все понимают, что сохранение национальных парков – это основная задача. Очень важно просчитать возможную нагрузку, которую может в тот или иной раз получить парк. Очень хочется, чтобы это было не просто местом посещения, а работало на экологическое образование подрастающего поколения. Чтобы мамы и папы приводили туда своих детей, а дети все больше и больше хотели посещать такие места. Поэтому эти правила мы пропишем», — сказал парламентарий.

Дмитрий Кобылкин также напомнил, что экологический туризм входит в Народную программу «Единой России».

«Это одно из ключевых наших направлений. Мы понимаем свою ответственность. Сегодня выделены финансовые средства на создание экологических троп, той инфраструктуры, которую можно строить. Природа получит минимальную нагрузку и при этом будет сохранена. Это самая главная задача. Я рад, что в этой работе нам сопутствуют профессионалы и люди, которые знают, как не навредить природе и исполнить закон», — заключил депутат.

Руководитель аппарата профильного комитета Госдумы Елена Панова рассказала о договорённости с министерством природных ресурсов о совместном поиске наиболее интересных, удобных и правильных вариантах разработки нормативов. Важно, чтобы они были понятными, позволяли относительно быстро принимать решения и оказывали минимальную нагрузку на природу, при этом создав условия для людей.

«Вот эти задачи мы ставили сегодня, проговорили основные вещи, которые будем выносить на заседание комитета, на обсуждение с министерством этих нормативных актов до того, как их будут принимать. Чтобы максимально широкое количество предложений туда было включено», — сказала она.

Напомним, «Единая Россия» реализует проект «Чистая страна». Он объединяет усилия партии, федеральных и региональных органов власти, профессиональных экологов, общественников, волонтеров, граждан России для наиболее эффективного решения экологических проблем.

В народную программу «Единой России» вошёл тематический блок, посвящённый экологическому благополучию. Партия предлагает комплекс мер, который позволит уже в ближайшие пять лет существенным образом улучшить экологическую ситуацию в стране.

Источник: Единая Россия
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