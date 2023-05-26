В Петербурге обсудили вопросы экологического туризма на особо охраняемых природных территориях

Профессиональный подход к развитию национальных парков в России позволит сохранить их природную уникальность. Вопросы экологического туризма на особо охраняемых природных территориях обсудили в петербургском общественном пространстве «СреДА!». Организатором мероприятия выступил фонд «КОМПАС» при поддержке комитета Госдумы РФ по экологии.
В дискуссии приняли участие представители руководства нацпарков и заповедников, бизнеса, федеральной власти, вузов, профильных комитетов Госдумы.
В марте Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на развитие рекреационной деятельности и туризма на особо охраняемых природных территориях (ООПТ).
Документ устанавливает особенности организации туризма в заповедниках. Закон направлен на сбережение растений и животных, генетического фонда, а также на снижение негативного воздействия на окружающую среду. В том числе — с помощью ограничения максимального количества туристов, которые могут посетить заповедник или нацпарк, особого подхода к охране таких территорий и разработки специально оборудованных маршрутов.
Эксперты обсудили различные стороны закона, их влияние на деятельность профучастников рынка, а также варианты создания типовых моделей инфраструктуры на особо охраняемых природных территориях.
Председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, координатор федерального проекта «Единой России» «Чистая страна» Дмитрий Кобылкин отметил, что закон прошел множество экспертных площадок и слушаний.
Дмитрий Кобылкин также напомнил, что экологический туризм входит в Народную программу «Единой России».
Руководитель аппарата профильного комитета Госдумы Елена Панова рассказала о договорённости с министерством природных ресурсов о совместном поиске наиболее интересных, удобных и правильных вариантах разработки нормативов. Важно, чтобы они были понятными, позволяли относительно быстро принимать решения и оказывали минимальную нагрузку на природу, при этом создав условия для людей.
Напомним, «Единая Россия» реализует проект «Чистая страна». Он объединяет усилия партии, федеральных и региональных органов власти, профессиональных экологов, общественников, волонтеров, граждан России для наиболее эффективного решения экологических проблем.
В народную программу «Единой России» вошёл тематический блок, посвящённый экологическому благополучию. Партия предлагает комплекс мер, который позволит уже в ближайшие пять лет существенным образом улучшить экологическую ситуацию в стране.