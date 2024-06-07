Президенту Боливии присвоили звание почетного доктора СПбГУ

В Санкт-Петербургском университете состоялась торжественная церемония присуждения президенту Многонационального Государства Боливия Луису Арсе звания почетного доктора СПбГУ.

Церемония состоялась в рамках визита президента Боливии в Университет в рамках Петербургского международного экономического форума. В мероприятии приняли участие министр иностранных дел Многонационального Государства Боливия Селинда Соса Лунда, а также чрезвычайный и полномочный посол Мария Луиса Рамос Урсагасте.

Звание присуждено решением Ученого совета СПбГУ от 4 июня 2024 года за выдающийся вклад в развитие экономической науки и образования, многолетнее активное участие в развитии международного сотрудничества с Россией и странами Латинской Америки. Президент Боливии доктор экономических наук Луис Арсе занимал ответственные государственные посты и в должности министра экономики способствовал стремительному экономическому развитию страны. Боливийский лидер имеет обширный опыт преподавания в государственных и частных высших учебных заведениях, а также является почетным доктором частного Университета Франца Тамайо и своей alma mater — Высшего университета Сан-Андреса.

Диплом главе государства вручила первый проректор СПбГУ Елена Чернова. Она поздравила Луиса Арсе со вступлением в почетную должность и обратила внимание на то, что церемония проходит в год празднования 300-летия старейшего университета России, появление которого стало поворотным моментом в истории отечественного образования.

Проректор отметила, что Россию и Боливию объединяет давняя дружба: в 2023 году страны отметили 125-летие со дня установления дипломатических отношений. «Внешняя политика Боливии, как и России, направлена на отстаивание национальных интересов и повышение международного авторитета. Ее основополагающими принципами являются охрана суверенитета, поддержание территориальной целостности и обеспечения невмешательства во внутренние дела государства, — подчеркнула Елена Чернова. — Задача Университета как высшей школы — обеспечить торгово-экономическое, научное и культурное сотрудничество высококвалифицированными кадрами и прикладными результатами научных разработок».

«Университет сегодня — это гораздо больше, чем только высшее образование. Это пространство возможностей для развития науки, карьеры, межкультурного диалога и молодежного обмена. Благодаря усилиям таких мировых лидеров, как господин президент Луис Арсе, мы можем смело смотреть в будущее», — рассказала первый проректор СПбГУ Елена Чернова.

В своей ответной речи новый почетный доктор Санкт-Петербургского университета поблагодарил СПбГУ от имени боливийского народа и от себя лично, отметив, что ему, как преподавателю, приятно получить признание одного из лучших университетов России и мира. Вот уже 300 лет СПбГУ ведет образовательную работу, задавая ритм развития науки, технологии, образования и культуры страны, а его выпускники — высококвалифицированные профессионалы — вносят вклад в ее развитие с помощью полученных здесь навыков, сообщил Луис Арсе. По его словам, основатель Университета Петр I был бы рад знать, что на протяжении трех веков здесь учились и работали тысячи выдающихся ученых, политиков, писателей, деятелей культуры и музыкантов.

«Мы разделяем с российским народом убежденность в том, что культура и образование делают людей свободными и достойными», — сказал президент Многонационального Государства Боливия Луис Арсе.

В честь нового почетного доктора Санкт-Петербургского университета прозвучал студенческий гимн Gaudeamus.

Звание «Почетный доктор Санкт-Петербургского государственного университета» присваивается выдающимся деятелям науки, образования и культуры, государственным и общественным деятелям, внесшим вклад в развитие международного научного, культурного, экономического и политического сотрудничества. Его обладателями становились Дмитрий Медведев (президент Российской Федерации, 2008−2012), Герхард Шредер (федеральный канцлер Германии, 1998−2005), председатель КНР Си Цзиньпин, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, лауреаты Нобелевской премии ― писатель Орхан Памук, первооткрыватель структуры ДНК Джеймс Уотсон, ученый-химик Риоджи Нойори и другие заслуженные ученые.

После торжественной церемонии президент Боливии прочитал для универсантов открытую лекцию, посвященную социально-экономической общинной производственной модели, разработанной им в годы работы в Университете Сан-Андреса, а также результатам ее применения.