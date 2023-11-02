В Петербурге вдова Героя России Татьяна Майданова присоединилась к акции «Тепло из дома»

Супруга Героя Советского Союза и Героя России Николая Майданова, член попечительского совета благотворительного фонда «Суворов» Татьяна Майданова присоединилась к акции «Тепло для героя», которая в октябре стартовала на площадках приёмных «Единой России» и штабов общественной поддержки по всей стране. Петербурженка принесла для отправки на передовую теплые носки, которые сама связала для бойцов.

«Мы думали: всё, война закончилась и больше никогда никакой беды не будет ни в одной семье, но не обошлось. И вот сын не мог оставаться равнодушным, он тоже пошел сейчас добровольцем, исполняет свой долг. А я организовала в школе площадку, где мы плетем сети, нашлемники и прочее. Но я ещё и дома потихонечку вяжу носки. Никто не знал, конечно, а потом узнали», – сказала она.

В школе № 604 Пушкинского района Петербурга действует отряд юнармейцев «Высота 6.04» имени Героя Советского Союза и Героя РФ Николая Майданова. Первую звезду Героя он получил при выполнении боевых задач в Афганистане, вторую – посмертно за подвиг в Аргунском ущелье Чеченской Республики. Полк, которым он ранее командовал, теперь шефствует над 604-й школой. А супруга героя вместе с ребятами, чем могут, помогают бойцам. Это один из лучших юнармейских отрядов Северной столицы.

Вдова героя рассказала, что тесно общается со школой – детьми, учителями и руководством.

«Мы-то в тепле. Мы здесь, как говорится, все равно в мирной жизни, у нас совсем по-другому. А наши защитники там, мальчишки там, братья и сестры тоже, и наши дети. И, конечно, мы не можем равнодушно относиться ко всему, поэтому как можем включились, помогаем нашим ребятам. Хочется, чтобы всё хорошо у них было», – сказала женщина.

Вязаные вещи, которые приносят неравнодушные жители, региональная общественная приемная «Единой России» в начале ноября отправит на передовую. Вместе с ними бойцам передадут письма и открытки, которые петербургские школьники подготовят для бойцов.

Сбор вязаных вещей продолжается, их принимают во всех районных отделениях «Единой России», а также на площадке региональной общественной приёмной партии по адресу: Конногвардейский бульвар, 4, подъезд 3.