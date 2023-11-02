В Петербурге вдова Героя России Татьяна Майданова присоединилась к акции «Тепло из дома»

Супруга Героя Советского Союза и Героя России Николая Майданова, член попечительского совета благотворительного фонда «Суворов» Татьяна Майданова присоединилась к акции «Тепло для героя», которая в октябре стартовала на площадках приёмных «Единой России» и штабов общественной поддержки по всей стране. Петербурженка принесла для отправки на передовую теплые носки, которые сама связала для бойцов.
В школе № 604 Пушкинского района Петербурга действует отряд юнармейцев «Высота 6.04» имени Героя Советского Союза и Героя РФ Николая Майданова. Первую звезду Героя он получил при выполнении боевых задач в Афганистане, вторую – посмертно за подвиг в Аргунском ущелье Чеченской Республики. Полк, которым он ранее командовал, теперь шефствует над 604-й школой. А супруга героя вместе с ребятами, чем могут, помогают бойцам. Это один из лучших юнармейских отрядов Северной столицы.
Вдова героя рассказала, что тесно общается со школой – детьми, учителями и руководством.
Вязаные вещи, которые приносят неравнодушные жители, региональная общественная приемная «Единой России» в начале ноября отправит на передовую. Вместе с ними бойцам передадут письма и открытки, которые петербургские школьники подготовят для бойцов.
Сбор вязаных вещей продолжается, их принимают во всех районных отделениях «Единой России», а также на площадке региональной общественной приёмной партии по адресу: Конногвардейский бульвар, 4, подъезд 3.
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