В Петербурге после капитального ремонта состоялось открытие и малое освящение храма Святого Георгия, находящегося на территории одноимённой больницы на Северном проспекте. Службу возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. В ней приняли участие Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, вице-губернатор Олег Эргашев, депутаты Юрий Гладунов и Валерий Гарнец. Вместе с главным врачом Городской больницы Святого Великомученика Георгия Валерием Стрижелецким гости осмотрели подразделения медицинского учреждения и операционный блок нового лечебно-диагностического корпуса.

Александр Бельский от имени Законодательного Собрания Санкт-Петербурга передал в дар храму икону Николая Чудотворца.

– Сюда, в больницу Святого Великомученика Георгия, попадают люди со сложными жизненными ситуациями. Люди, больные не только телом, но и духом. К кому им обращаться, как не к Господу? И здесь, действительно, происходят чудеса. Мы видим, что больница оснащена по самым высоким стандартам, открыт новый корпус, отремонтировано хирургическое отделение, новые палаты. Это уровень, который установило правительство города, и к которому мы должны стремиться во всех медицинских учреждениях. Желаю всем, кто здесь трудится, держать заданную планку, – сказал спикер петербургского парламента.

В обновлённом корпусе и третьем хирургическом отделении больницы, которое открылось после капитального ремонта, реализованы самые современные технологии для лечения пациентов, рассказал вице-губернатор Олег Эргашев. Это, в первую очередь, лапароскопическая хирургия, лечение метаболического синдрома – пациенты с ожирением могут получать самую высокотехнологическую помощь. Активно ведет работу Центр диабетической стопы, что позволяет проводить пациентам уникальные операции, связанные с восстановлением кровотока в конечностях. Кроме того, здесь есть интегрированная операционная, откуда ведутся трансляции в любую точку мира. Хирурги могут делиться своим опытом, консультировать молодых врачей, обучать их современным технологиям.

– Я очень рад, что петербуржцы получили возможность лечиться в уникальной больнице, которая соответствует самым современным стандартам. Это говорит о развитии стационарного звена здравоохранения, которое находится под личным контролем губернатора, – добавил Олег Эргашев.

Городская больница Святого Великомученика Георгия – это многопрофильный стационар мощностью 865 стационарных коек и 55 коек отделения реанимации, оказывающий квалифицированную специализированную медицинскую помощь. В стационаре получают лечение пациенты с хирургической, гинекологической, травматологической, урологической, терапевтической, неврологической, пульмонологической, эндокринологической, ревматологической, сосудистой и кардиологической патологиями.