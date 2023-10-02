В Петербурге после капитального ремонта состоялось открытие и малое освящение храма Святого Георгия, находящегося на территории одноимённой больницы на Северном проспекте. Службу возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. В ней приняли участие Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, вице-губернатор Олег Эргашев, депутаты Юрий Гладунов и Валерий Гарнец. Вместе с главным врачом Городской больницы Святого Великомученика Георгия Валерием Стрижелецким гости осмотрели подразделения медицинского учреждения и операционный блок нового лечебно-диагностического корпуса.
Александр Бельский от имени Законодательного Собрания Санкт-Петербурга передал в дар храму икону Николая Чудотворца.
В обновлённом корпусе и третьем хирургическом отделении больницы, которое открылось после капитального ремонта, реализованы самые современные технологии для лечения пациентов, рассказал вице-губернатор Олег Эргашев. Это, в первую очередь, лапароскопическая хирургия, лечение метаболического синдрома – пациенты с ожирением могут получать самую высокотехнологическую помощь. Активно ведет работу Центр диабетической стопы, что позволяет проводить пациентам уникальные операции, связанные с восстановлением кровотока в конечностях. Кроме того, здесь есть интегрированная операционная, откуда ведутся трансляции в любую точку мира. Хирурги могут делиться своим опытом, консультировать молодых врачей, обучать их современным технологиям.
Городская больница Святого Великомученика Георгия – это многопрофильный стационар мощностью 865 стационарных коек и 55 коек отделения реанимации, оказывающий квалифицированную специализированную медицинскую помощь. В стационаре получают лечение пациенты с хирургической, гинекологической, травматологической, урологической, терапевтической, неврологической, пульмонологической, эндокринологической, ревматологической, сосудистой и кардиологической патологиями.
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