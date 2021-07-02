Праздник в честь Иуды и день НЛО

«Питерец.ру» сообщает, что сегодня Православная церковь отмечает День апостола Иуды. Это не тот Иуда, который предал Христа. Речь идет о другом служителе – авторе одной из книг Нового Завета.

Согласно церковному преданию, Иуда отправился в Персию, чтобы нести этому народу Евангелие. Именно там он написал свое соборное послание, адресованное всей церкви. Это небольшое письмо на греческом языке, содержащее множество глубоких истин. Иуда стремился защитить церковь от пагубного влияния лжеучителей.

Еще 2 июля весь мир отмечает день НЛО. На протяжении долгого времени уфологи пытаются разгадать тайну внеземных цивилизаций. Эти люди уверены в существовании инопланетян, приводят различные доводы и аргументы в пользу этой теории. Однако такую точку зрения разделяют далеко не все. В частности, христиане связывают НЛО с фантазией или демонической материализацией.

Такие вот разные праздники приходятся на 2 июля. По сути, христианство и уфология – это взаимоисключающие понятия. Настоящий христианин не может верить в НЛО, а посвященный уфолог не будет разделять христианские взгляды.