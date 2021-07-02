ента новостей

12:36
Исаакиевский собор и Спас-на-Крови ввели "антивирусные" ограничения
12:27
В Сланцах запустят производство импергированной бумаги и фенольной пленки
12:08
В Ленобласти молодая мать зарезала мужа из ревности
11:55
В Петербурге правоохранители задержали курьеров, торговавших ковидными справками
11:42
В Петербурге мошенникивыманили у пенсионерки более миллиона рублей
11:04
С Днем медицинского работника петербургских врачей поздравил Михаил Романов
10:07
Праздник в честь Иуды и день НЛО
09:17
В ЛДПР происходит омоложение
08:45
Швейцарцам рекомендуют не ездить в Петербург
15:29
В Петербурге аферисты у пожилой женщины выманили почти 2,5 миллиона рубле
12:56
В Ленобласти ограбили пенсионерку
12:03
В Петербурге задержали мурманчан, пытавшиеся похитить иномарку
10:50
Когда появится преемник?
10:00
Сколько людей болеют ковидом после прививки?
09:44
Снова разговоры Путина…
20:10
В Ленобласти иномарка столкнулась с электричкой
14:25
В Ленобласти создали экомилицию
14:03
В Петербурге большегруз врезался в отбойник на КАД
13:49
В Петербурге у пенсионера украли с карты 1,8 миллиона рублей
12:31
Военнослужащие учебного центра ЗВО исполнили мечту подростка на день рождения
10:36
Введут ли QR-код для кафе и ресторанов?
09:44
А может украинский депутат был прав?
09:21
Доходы строителей падают
20:44
Два суперматча на чемпионате Европы: успех Испании и крах Франции
18:53
Игорь Шумилин выступил организатором детского футбольного турнира в Колпино
14:17
В Ленобласти в ДТП погиб водитель "Лады", пассажирку доставили в ЦРБ
14:08
В Петербурге пенсионерка перевела аферусту 102 000 рублей
10:09
Он торговал поддельными справками
10:08
Заразившихся финнов оказалось больше
10:07
Хлеб может подорожать
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Праздник в честь Иуды и день НЛО

Праздник в честь Иуды и день НЛО

0
52
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Сегодня церковь празднует День апостола Иуды, в мире – день НЛО

«Питерец.ру» сообщает, что сегодня Православная церковь отмечает День апостола Иуды. Это не тот Иуда, который предал Христа. Речь идет о другом служителе – авторе одной из книг Нового Завета.

Согласно церковному преданию, Иуда отправился в Персию, чтобы нести этому народу Евангелие. Именно там он написал свое соборное послание, адресованное всей церкви. Это небольшое письмо на греческом языке, содержащее множество глубоких истин. Иуда стремился защитить церковь от пагубного влияния лжеучителей.

Еще 2 июля весь мир отмечает день НЛО. На протяжении долгого времени уфологи пытаются разгадать тайну внеземных цивилизаций. Эти люди уверены в существовании инопланетян, приводят различные доводы и аргументы в пользу этой теории. Однако такую точку зрения разделяют далеко не все. В частности, христиане связывают НЛО с фантазией или демонической материализацией.

Такие вот разные праздники приходятся на 2 июля. По сути, христианство и уфология – это взаимоисключающие понятия. Настоящий христианин не может верить в НЛО, а посвященный уфолог не будет разделять христианские взгляды.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

9-06-2020, 09:40
Праздник в честь Святого Духа
29-10-2013, 02:00
«Святой Иуда», принесший много бед в Западную Европу, не пощадит и Петербург
29-05-2017, 09:20
Праздник трезвости
30-09-2019, 08:44
Опять подожгли церковь
7-01-2021, 09:57
С Рождеством!
16-06-2016, 11:24
Исаакиевский храм отметил свой праздник

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
172
30-06-2021, 20:10
В Ленобласти иномарка столкнулась с электричкой
0
212
29-06-2021, 14:17
В Ленобласти в ДТП погиб водитель "Лады", пассажирку доставили в ЦРБ
0
202
28-06-2021, 11:41
В Ленобласти иномарка сбила велосипедиста
0
381
21-06-2021, 13:07
В Ленобласти в ДТП погибли мотоциклист и велосипедист
Наверх