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Питерец.ру » Общество » В Петербурге отметили юбилей спасения полярной экспедиции Умберто Нобиле

В Петербурге отметили юбилей спасения полярной экспедиции Умберто Нобиле

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗАКС
На музейном ледоколе «Красин» сегодня отметили 95 годовщину спасения полярной экспедиции итальянского инженера Умберто Нобиле.

На музейном ледоколе «Красин» сегодня отметили 95 годовщину спасения полярной экспедиции итальянского инженера Умберто Нобиле. В юбилейных торжествах приняли участие депутаты Законодательного Собрания СПб Константин Чебыкин и Юрий Гладунов, директор филиала Музея мирового океана в Санкт-Петербурге – «Ледокол «Красин» Ирина Стонт,  Председатель комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики  Герман Широков, норвежские и итальянские дипломаты, а также воспитанники филиала Нахимовского военно-морского училища – Севастопольского президентского кадетского училища.

В рамках мероприятия состоялось открытие комплекса выставок «Миссия выполнима», презентация мемуаров участника экспедиции Умберто Нобиле Феличе Трояни «Хвост Миноса» и фотовыставки уникальных снимков из его архива. Также гости посмотрели документальный фильм «Подвиг во льдах», созданный советскими кинематографистами по итогам спасательной экспедиции ледоколов «Красин» и «Малыгин» в 1928 году. С помощью телемоста в торжествах принял участие директор музея Умберто Нобиле «Museo Umberto Nobile» в провинции Лауро Антонио Вентре.

В мае 1928 года при возвращении с Северного полюса потерпел катастрофу дирижабль «Италия», под командованием итальянского инженера и исследователя Арктики Умберто Нобиле. Оставшихся в живых членов экипажа около месяца искали спасатели сразу из нескольких государств мира. Но первым сигналы бедствия услышал советский радиолюбитель Николай Шмидт. Советский Союз отправил на поиски итальянских исследователей ледоколы «Красин» и «Малыгин». Добраться до ледового лагеря получилось только у «Красина». 12 июля 1928 года советский корабль пробился через арктические льды и принял на борт членов экипажа дирижабля. На обратном пути ледокол также оказал помощь германскому пассажирскому судну «Монте Сервантес», поврежденному льдами. После этого героического похода ледокол получил всемирную известность, а позже был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ЗАКС
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