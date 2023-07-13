В Петербурге отметили юбилей спасения полярной экспедиции Умберто Нобиле

На музейном ледоколе «Красин» сегодня отметили 95 годовщину спасения полярной экспедиции итальянского инженера Умберто Нобиле. В юбилейных торжествах приняли участие депутаты Законодательного Собрания СПб Константин Чебыкин и Юрий Гладунов, директор филиала Музея мирового океана в Санкт-Петербурге – «Ледокол «Красин» Ирина Стонт, Председатель комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики Герман Широков, норвежские и итальянские дипломаты, а также воспитанники филиала Нахимовского военно-морского училища – Севастопольского президентского кадетского училища.

В рамках мероприятия состоялось открытие комплекса выставок «Миссия выполнима», презентация мемуаров участника экспедиции Умберто Нобиле Феличе Трояни «Хвост Миноса» и фотовыставки уникальных снимков из его архива. Также гости посмотрели документальный фильм «Подвиг во льдах», созданный советскими кинематографистами по итогам спасательной экспедиции ледоколов «Красин» и «Малыгин» в 1928 году. С помощью телемоста в торжествах принял участие директор музея Умберто Нобиле «Museo Umberto Nobile» в провинции Лауро Антонио Вентре.

В мае 1928 года при возвращении с Северного полюса потерпел катастрофу дирижабль «Италия», под командованием итальянского инженера и исследователя Арктики Умберто Нобиле. Оставшихся в живых членов экипажа около месяца искали спасатели сразу из нескольких государств мира. Но первым сигналы бедствия услышал советский радиолюбитель Николай Шмидт. Советский Союз отправил на поиски итальянских исследователей ледоколы «Красин» и «Малыгин». Добраться до ледового лагеря получилось только у «Красина». 12 июля 1928 года советский корабль пробился через арктические льды и принял на борт членов экипажа дирижабля. На обратном пути ледокол также оказал помощь германскому пассажирскому судну «Монте Сервантес», поврежденному льдами. После этого героического похода ледокол получил всемирную известность, а позже был награжден орденом Трудового Красного Знамени.