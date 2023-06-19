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Питерец.ру » Общество » Депутаты предлагают разрешить использовать средства регионального материнского капитала на оплату дополнительных медицинских услуг

Депутаты предлагают разрешить использовать средства регионального материнского капитала на оплату дополнительных медицинских услуг

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Опубликовал: Вадик Котов
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ЗАКС
Депутаты предлагают разрешить использовать средства регионального материнского капитала на оплату дополнительных медицинских услуг

Бюджетно-финансовый комитет сегодня поддержал законопроект об очередном расширении сферы применения регионального материнского капитала. Депутаты Валерий Гарнец, Марина Макарова, Александр Ржаненков, Вера Сергеева и Денис Четырбок предлагают разрешить использовать его средства на добровольное медицинское страхование или платные медицинские услуги для детей из многодетных семей. Парламентарии утверждают, что этот проект был разработан на основании многочисленных обращений родителей, получивших соответствующий сертификат после рождения третьего ребёнка.

– С момента введения в 2012 году региональный материнский капитал выдан шестидесяти трём с половиной тысячам лиц. При этом чуть менее половины из них – это порядка тридцати тысяч, сертификатом до сих пор никак не распорядились. Это наталкивает нас на мысль, что наш закон охватывает далеко не все направления, которые необходимы людям. Поэтому мы планомерно работаем над их расширением. Вы знаете, что не так давно губернатором был подписан закон, который позволяет использовать средства материнского капитала на газификацию домовладения, расположенного на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Буквально завтра этот закон уже вступит в силу, – отметил председатель БФК Денис Четырбок.

В 2023 году размер материнского капитала в Санкт-Петербурге достиг уже 194,2 тыс. рублей. Возможность использовать эти средства на уплату страховых взносов по договорам ДМС и оплату медицинских услуг обеспечит более качественное и современное медицинское обслуживание, уверены авторы законопроекта.

Сегодня же комитет поддержал инициативу Губернатора СПб о предоставлении многодетным семьям права на получение ежегодной денежной выплаты на детей, получающих среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена.

Источник: ЗАКС
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