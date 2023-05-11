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Питерец.ру » Общество » Экс-совладельцу банка «Советского» увеличили личный долг на 2 млрд рублей

Экс-совладельцу банка «Советского» увеличили личный долг на 2 млрд рублей

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Опубликовал: Anton78
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Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал бенефициара банка «Советский» Кирилла Ласкина банкротом

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал бенефициара банка «Советский» Кирилла Ласкина банкротом, завершив реструктуризацию его долга перед кредиторами и самим банком. И теперь он должен вернуть почти 5 млрд рублей. 

Об этом экс-член совета «Советского» узнал, находясь под уголовным делом за мошенническую схему, по которой он вывел из банка «Советский» более 2.7 млрд рублей через свою компанию ООО «Коллектор 19».Дело сейчас рассматривает городской суд города Выборг в Ленинградской области, сообщает ФАН.

Но в ходе разбирательства, почему обанкротился банк «Советский» (общая сумма задолженности сейчас 11,88 млрд рублей), выяснилось, что немаловажную роль в этом сыграл Кирилл Ласкин, который брал займы в других банках, заранее понимая, что их не вернет. В итоге, в 2015 году в по решению центробанка управление «Советским» было отдано временной администрации.

А сам Ласкин оказался в СИЗО за мошенничество в 2019 году. Реальный срок получил его приятель и подельник Алексея Соболева, который был осужден на 19 лет строго режима за организацию преступного сообщества, отм ающего деньги бандитов через Молдавию. Возвращать Ласкин деньги кредиторам теперь будет по средствам реализации собственного имущества.

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1 комментарий

Кирилл Ласкин
Дешёвая заказуха и бред.
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