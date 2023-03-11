За мат будут платить: YouTube вернул монетизацию роликов с нецензурной лексикой

YouTube ослабляет правила использования ненормативной лексики: с 8 марта авторам видеороликов можно использовать обсценные слова без риска потери монетизации. Такой подход противоречит российскому законодательству, которое настаивает на самоцензуре акторов социальных сетей и удалении нецензурной лексики. По мнению экспертов, отток аудитории с видеохостинга в связи с новыми правилами не произойдет, но, возможно, пользователи, выбирая контент для просмотра, будут более критично относиться к рекомендациям хостинга.

Новая политика, согласно которой видеохостинг лишал монетизации любое видео, в первых 15 секундах которого использовалась ненормативная лексика, вступила в силу в ноябре 2022 года. YouTube прекращал размещать в таких роликах рекламу, вследствие чего многие несли финансовые потери.

В начале 2023 года блогеры начали активно жаловаться на новые правила. Больше всего их беспокоил тот факт, что ограничениям подвергались не только новые видео, но и старые ролики, которые так же стали попадать под возрастное ограничение и демонетизацию без какого-либо предупреждения со стороны платформы.

Теперь правила вновь изменили. Авторы роликов смогут рассчитывать на монетизацию даже в том случае, если в течение первых 7 секунд будут использовать грубую ненормативную лексику. Если же она будет повторяться многократно на протяжении всего ролика, YouTube начнет показывать рекламу в ограниченном режиме. В чем именно будут выражаться ограничения, компания не пояснила.

Администрация видеохостинга также отметила, что решения о лишении авторов монетизации после ноябрьского обновления могут быть пересмотрены.

По словам главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, инициатива видеохостинга уже вызвала неодобрение у родителей несовершеннолетних детей, среди которых YouTube пользуется большой популярностью. Более того, если разрешение открыто и много материться коснется и российского сегмента видеохостинга, где монетизация и так отключена с марта 2022 года, действия видеохостинга будут нарушать законодательство РФ. «Закон, согласно которому социальные сети должны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент, вступил в силу в России с 1 февраля 2021 года. В соответствии с ним соцсети обязаны не допускать использование ресурса для «распространения материалов, содержащих нецензурную брань». И в таком случае действиям YouTube должна быть дана соответствующая оценка со стороны Роскомнадзора», - считает Мизулина.

В целом причину снижения «культурного порога» на YouTube следует искать в общей тенденции западного мира разрешать все табуированное и контркультурное, подчеркнул кандидат культурологии, ученый секретарь НИИ им. Лихачёва Михаил Ларионцев.

«Рушатся этические нормы, пропагандируются извращения, искажается историческая правда и так далее. Как следствие, популяризируется аморальный образ жизни, создаются предпосылки для саморазрушения общества, подрывается доверие к государству, формируются условия для межнациональных и межрелигиозных конфликтов. Все эти факторы несут прямую угрозу национальной безопасности», - сказал он.

Негативную перспективу такого, если не поощрения, то как минимум равнодушия хостинга к распространению нецензурной лексики в роликах на YouTube видит и член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. По его мнению, видеохостинг предлагает своим пользователям зарабатывать на деградации, при этом активно нарушая их права и свободы, когда дело касается серьезных проблем.

«Если Россия пытается цивилизованно ограничивать распространение нецензурной лексики, то YouTube, похоже, движется в обратном направлении и отменяет те правила, которые могли бы работать на пользу общественности. Нельзя не заметить, что в последнее время видеохостинг предпринимает много шагов, которые направлены против организации свободного и этичного информационного пространства, - с 2020 года Роскомнадзор зафиксировал 87 случаев цензурирования на Youtube площадок российских СМИ и общественных деятелей. Сейчас у нас уже начали работать достойные аналоги этой платформы, так что, возможно, их дальнейшее развитие поможет переключить внимание с площадки, которая постепенно становится все более непригодной для пользования», - подчеркнул Немкин.

По данным Лиги безопасного интернета, YouTube в целом лидирует в сети по количеству деструктивной информации, которая распространяется среди пользователей. Лига регулярно направляет в Роскомнадзор обращения по факту противозаконной деятельности отдельных блогеров, однако, как отметила Мизулина, ведомство должно выстраивать более плотный диалог с этими площадками и информировать о недопустимости нарушения закона.

Согласно открытым данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), WhatsApp, YouTube и «ВКонтакте» пользуются наибольшей популярностью у россиян. Так, среди аудитории 18-24 лет ими пользуются около 90% опрошенных, среди респондентов в возрасте 45-59 лет WhatsApp использует 79%, YouTube и «ВКонтакте» - 67% и 45% соответственно.

Массового оттока аудитории с видеохостинга на фоне введения новых правил произойти не должно, считает Мизулина. «В молодежной аудитории, к большому нашему сожалению, нецензурная брань становится нормой. Они не воспринимают мат как нечто негативное. И в этом сложно винить YouTube, соцсети и блогеров, хотя определенная роль их в популяризации нецензурной брани есть. Больше вопросов к системе воспитания и образования детей и молодежи, но молодая аудитория точно с площадки уходить не будет», - добавила она.

По мнению Ларионцева, в вопросе снижения интереса к видеохостингу большую роль будет играть и самоцензура пользователей.

«Следует иметь в виду, что действующие алгоритмы видеохостинга в приоритетном порядке предлагают зрителю к просмотру сюжеты с той тематикой, что уже ранее вызывала у него интерес. Если зритель принципиально не смотрит видео с насилием, сквернословием, безнравственностью, тем, что в итоге причиняет вред нравственному здоровью, то такому пользователю и не предлагаются к просмотру аморальные видео», - рассказал он.

Замечание, что пользователи могут самостоятельно фильтровать контент, который смотрят на YouTube, поддержала и директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова. «Предупреждение о том, что нечто подобное может встречаться в показываемом контенте, YouTube показывает, детский режим там тоже есть. Те, кому мат не нравится, просто не включают такой контент», - заключила она.