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Суд приостановил застройку сквера на проспекте Науки

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Опубликовал: Вадик Котов
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Справедливая Россия
Депутаты партии «Справедливая Россия – За правду» ("СРЗП") вместе с гражданами добились приостановки работ по уничтожению сквера на проспекте Науки

13 января 2023 года Куйбышевский районный суд удовлетворил ходатайство о наложении обеспечительных мер, предусматривающих остановку всех видов работ на территории полувекового сквера у дома № 14 по проспекту Науки. Зеленая зона оказалась под угрозой уничтожения из-за желания Федеральной налоговой службы (ФНС) построить на ее месте свой новый офис. Работы продолжались еще два дня. Только 16 января 2023 года после прямого вмешательства Михаила Амосова и муниципальных депутатов от партии "СРЗП" удалось прекратить подготовку к вырубке деревьев и рытью котлована.

В сентябре 2022 года на основании материалов, подготовленных юристами, привлеченными Михаилом Амосовым, суд принял к рассмотрению иск об оспаривании разрешения на строительство нового здания фискального ведомства по этому адресу.

Сам сквер – узкая полоска земли вдоль одной из наиболее загруженных магистралей самого густонаселенного района Северной столицы. Под сквером проложено множество коммуникаций, которые невозможно оставить под обитаемым зданием. Непосредственно за сквером находится школа №121, которую строили в 1960-е годы с таким расчетом, чтобы обеспечить в классах естественное солнечное освещение. Зеленая зона защищает школу от городского шума и автомобильных выхлопов.

Одним из ее выпускников был герой – подводник Сергей Марков, член экипажа атомной подводной лодки «Комсомолец», героически погибший при аварии на ракетоносце в 1989 году. Сегодня школа носит имя героя, а жители предлагают сделать сквер мемориальным и посвятить его морякам-подводникам.

Против нового строительства – и близкое соседство с многоэтажным жилым домом по проспекту Науки, 16. Это здание давно и остро нуждается в укреплении несущих конструкций (подтверждено документально) и просто не выдержит работ по формированию котлована и фундамента 7-этажной офисной постройки.

По требованию горожан вопросом занялся депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, избранный от партии «Справедливая Россия – За правду», Михаил Амосов. Он лично встречался с руководством Управления Федеральной Налоговой службы России по Санкт-Петербургу, организовал две встречи представителей налоговой с жителями. Нашел и предложил руководству УФНС несколько альтернативных вариантов размещения здания для нужд налоговиков.

К решению вопроса также подключились депутаты Государственной Думы Сергей Миронов и Елена Драпеко. Елена Драпеко лично приезжала на спорный участок и поддержала жителей. «На земле» работу по решению проблемы возглавила депутат Муниципального совета МО Гражданка, выдвинутая партией СРЗП, Анастасия Лапшангская. Подключились и другие депутаты Муниципального совета: Ирина Майорова, Павел Вербицкий, Георгий Бурман и Вадим Сафонов.

Родители учеников школы №121 и жители окружающих домов требуют принятия окончательного решения о переносе стройки в другое место. Такая возможность есть. Один из подходящих адресов – Тихорецкий пр., 5, где много лет горожане требуют снести разрушающееся многоэтажное здание, которое представляет прямую угрозу людям. Однако, чиновники затягивают решение и фактически ничего не предпринимают.

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