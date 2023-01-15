В Приморском районе задержали подозреваемого в мошенничестве

8 ноября 2022 года в 35 отдел полиции Приморского района Петербурга обратилась 79-летняя женщина с заявлением о том, что она стала жертвой мошенничества по схеме «родственник попал в ДТП» и передала курьеру 5 000 долларов США, 2000 евро.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

13 января 2023 года возле дома 31 по проспекту Космонавтов сотрудниками полиции задержан неработающий, ранее судимый мужчина, 1994 года рождения.

Злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК РФ.