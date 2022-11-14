В Петербурге пройдет серия акций по профилактике распространения ВИЧ/СПИДа среди молодежи

17, 18 и 21 ноября в университетах Санкт-Петербурга пройдут акции, посвященные борьбе с распространением ВИЧ-инфекции и СПИДа. Акции организованы Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями и приурочены ко Всемирному дню борьбы со СПИДом.

17 ноября с 12.00 до 14.00 – Санкт-Петербургский государственный университет (Таврическая ул., 21-25).

18 ноября с 12.00 до 14.00 – Национальный исследовательский университет ИТМО (Кронверкский пр., 49).

21 ноября с 11.30 до 13.30 – Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) (Профессора Попова ул., 5).

Для решения проблемы распространения ВИЧ-инфекции крайне важна всесторонняя информированность населения, особенно молодежи, ведь это – первый шаг к защите от инфекции. Для участников будут организованы профилактические интерактивные площадки, где каждый сможет проверить свои знания, определить уровень информированности о ВИЧ-инфекции, узнать

о рисках заражения и мерах профилактики, о доступности анонимной и бесплатной диагностики на ВИЧ-инфекцию, о важности борьбы со стигмой и дискриминацией в связи с ВИЧ/СПИДом.

Интерактивные площадки в рамках акций проводят петербургские Волонтеры-медики.

На первой площадке «ВИЧ – говорить, нельзя молчать!» можно создать креативную информационную рекламу, привлекающую молодежь к проблеме распространения ВИЧ-инфекции. На второй – «Истории из жизни» – попробовать решить конкретные практические проблемные ситуации, найдя способы решения в ситуациях неопределенности и риска. На третьей площадке «Степень риска» можно попробовать определить степени риска заражения ВИЧ-инфекцией, исходя из конкретных действий.

Также пройдет антиСПИД-викторина, где можно будет узнать о способах передачи ВИЧ-инфекции, как можно защитить себя от заражения ВИЧ-инфекцией, когда начать лечение, если обнаружили заболевание, можно ли вылечить ВИЧ-инфекцию на ранней стадии, что символизирует красная лента, что такое иммунная система и для чего она нужна человеку, где пройти тестирование на ВИЧ, а также разобраться в понятиях ВИЧ и СПИД.

За правильные ответы на вопросы антиСПИД-викторины каждый получит приз – портативное зарядное устройство.

А еще каждый сможет пройти анонимное эспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию прямо на акции.

Молодежь принадлежит к наиболее уязвимым перед ВИЧ/СПИДом группам, что является следствием недостаточного уровня информированности об актуальности проблемы ВИЧ-инфекции наряду с практикой рискованного поведения. Поэтому нужно привлекать внимание молодежи к проблеме распространения ВИЧ-инфекции, знакомить молодых людей с возможностями профилактических мер.

Справочно:

На 31 декабря 2021 года в России проживало 1 137 596 россиян с лабораторно подтвержденным диагнозом ВИЧ-инфекции, исключая

424 974 больных, умерших за весь период наблюдения (по данным Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Роспотребнадзора).

В Санкт-Петербурге в 2021 году впервые выявили более 2,5 тысяч случаев ВИЧ-инфекции. Это более чем на 15% выше, если сравнивать с 2020 годом. В 2020 году эта цифра составляла более 2,1 тысяч человек.

Всего за весь период наблюдения выявлено на 01 июля 2022 года – 62 492 случая ВИЧ-инфекции у жителей Санкт-Петербурга (включая умерших) (информационный бюллетень «ВИЧ-инфекция в Санкт-Петербурге по состоянию на 01.07.2022г.»).

Проблема ВИЧ-инфекции/СПИДа глобальна, и то, что в мире не осталось ни одной страны, не затронутой эпидемией, а борьба с ВИЧ-инфекцией является одной из целей развития тысячелетия – лишнее тому подтверждение. ВИЧ влияет не только на здоровье отдельного человека, но и на государство и общество в целом. Проблемы, которые возникают в обществе из-за распространения ВИЧ, касаются всех нас.

Изучение факторов, способствующих заражению ВИЧ-инфекцией, позволило констатировать, что, в основном, это заражение обусловлено рискованным поведением, способствующим реализации ведущих путей передачи вируса от человека человеку: через кровь и половые контакты.

Стабильно высокий уровень пораженности населения ВИЧ-инфекцией, как в России, так и в Санкт-Петербурге является следствием недостаточного уровня информированности граждан, в том числе молодежи об актуальности проблемы ВИЧ-инфекции, наряду с практикой рискованного поведения.

Безопасное поведение и ответственное отношение к своему здоровью защитят от заражения вирусом иммунодефицита человека.