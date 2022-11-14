ента новостей

19:00
Видеолекции СПбГУ стали доступны пассажирам поездов «Сапсан»
18:42
В Петербурге пройдет серия акций по профилактике распространения ВИЧ/СПИДа среди молодежи
18:30
Героям Кубани, освобождавшим Ленинград — вечная память
18:06
«Каток на Конюшенной площади» внесет коррективы в схему движения транспорта
16:50
Трэй Томпкинс ударно сыграл против своего бывшего клуба, а баскетбольный «Зенит» обыграл «Пари Нижний Новгород» с перевесом в 10 очков
16:30
Все преследователи «Зенита» в чемпионате РПЛ тоже выиграли свои матчи 17-го тура
16:22
В Выборге задержали угонщика автомобиля
16:16
По инициативе Анастасии Мельниковой дети из семей военнослужащих посетили Русский музей
15:43
Парламентарии Петербурга обсудили вопросы улучшения условий работы мировых судей
15:41
Ленобласть готовится встретить первый снегопад
12:31
В Нурме открывается новый фельдшерско-акушерский пункт
12:15
Предлагается новый порядок установки мемориальных досок в Петербурге
12:10
В Петербурге мужчина предстанет перед судом за убийство, совершенное в 2006 году
12:01
Задержан «домушник», совершивший кражу из частного дома в Репино
11:57
На КАД столкнулись две легковушки и грузовик
11:52
В Петербург не допустили ввоз 25 тонн мандаринов с насекомыми
11:47
Фестиваль DESIGN ACT подвел итоги
11:18
Внедрят систему поиска мигрантов-нелегалов
10:50
В Пушкинском районе для повышения транспортной доступности запускаются инфраструктурные проекты
10:44
Улучшат такси и каршеринг
10:30
В Петербурге «Рено Логан» сбил 10-летнюю девочку
10:26
В Московском районе автоледи на «Ситроене» сбила 16-летнего подростка
10:21
Кризис недвижимости в Китае может закончиться
10:11
По меньшей мере 326 человек погибли в ходе протестов в Иране
10:08
Как помогают родителям
10:07
Развратник 12-летней девочки задержан в городе Коммунар
10:03
На КАД у Кудрово легковой автомобиль врезался в грузовик и загорелся
10:00
Мардан возмутился желанию петербургских депутатов устроить новогодний корпоратив с участием Киркорова
09:47
Президент Израиля предложил Нетаньяху сформировать правительство
09:33
В Отрадном мужчине прострелили колено из травмата
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Петербурге пройдет серия акций по профилактике распространения ВИЧ/СПИДа среди молодежи

В Петербурге пройдет серия акций по профилактике распространения ВИЧ/СПИДа среди молодежи

0
57
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс.Дзен
В Петербурге пройдет серия акций по профилактике распространения ВИЧ/СПИДа среди молодежи

17, 18 и 21 ноября в университетах Санкт-Петербурга пройдут акции, посвященные борьбе с распространением ВИЧ-инфекции и СПИДа. Акции организованы Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями и приурочены ко Всемирному дню борьбы со СПИДом.

17 ноября с 12.00 до 14.00 – Санкт-Петербургский государственный университет (Таврическая ул., 21-25).

18 ноября с 12.00 до 14.00 – Национальный исследовательский университет ИТМО (Кронверкский пр., 49).

21 ноября с 11.30 до 13.30 – Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) (Профессора Попова ул., 5).

Для решения проблемы распространения ВИЧ-инфекции крайне важна всесторонняя информированность населения, особенно молодежи, ведь это – первый шаг к защите от инфекции. Для участников будут организованы профилактические интерактивные площадки, где каждый сможет проверить свои знания, определить уровень информированности о ВИЧ-инфекции, узнать
о рисках заражения и мерах профилактики, о доступности анонимной и бесплатной диагностики на ВИЧ-инфекцию, о важности борьбы со стигмой и дискриминацией в связи с ВИЧ/СПИДом.

Интерактивные площадки в рамках акций проводят петербургские Волонтеры-медики.

На первой площадке «ВИЧ – говорить, нельзя молчать!» можно создать креативную информационную рекламу, привлекающую молодежь к проблеме распространения ВИЧ-инфекции. На второй – «Истории из жизни» – попробовать решить конкретные практические проблемные ситуации, найдя способы решения в ситуациях неопределенности и риска. На третьей площадке «Степень риска» можно попробовать определить степени риска заражения ВИЧ-инфекцией, исходя из конкретных действий.

Также пройдет антиСПИД-викторина, где можно будет узнать о способах передачи ВИЧ-инфекции, как можно защитить себя от заражения ВИЧ-инфекцией, когда начать лечение, если обнаружили заболевание, можно ли вылечить ВИЧ-инфекцию на ранней стадии, что символизирует красная лента, что такое иммунная система и для чего она нужна человеку, где пройти тестирование на ВИЧ, а также разобраться в понятиях ВИЧ и СПИД.
За правильные ответы на вопросы антиСПИД-викторины каждый получит приз – портативное зарядное устройство.

А еще каждый сможет пройти анонимное эспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию прямо на акции.

Молодежь принадлежит к наиболее уязвимым перед ВИЧ/СПИДом группам, что является следствием недостаточного уровня информированности об актуальности проблемы ВИЧ-инфекции наряду с практикой рискованного поведения. Поэтому нужно привлекать внимание молодежи к проблеме распространения ВИЧ-инфекции, знакомить молодых людей с возможностями профилактических мер.

 

Справочно:

На 31 декабря 2021 года в России проживало 1 137 596 россиян с лабораторно подтвержденным диагнозом ВИЧ-инфекции, исключая
424 974 больных, умерших за весь период наблюдения (по данным Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Роспотребнадзора).

В Санкт-Петербурге в 2021 году впервые выявили более 2,5 тысяч случаев ВИЧ-инфекции. Это более чем на 15% выше, если сравнивать с 2020 годом. В 2020 году эта цифра составляла более 2,1 тысяч человек.

Всего за весь период наблюдения выявлено на 01 июля 2022 года – 62 492 случая ВИЧ-инфекции у жителей Санкт-Петербурга (включая умерших) (информационный бюллетень «ВИЧ-инфекция в Санкт-Петербурге по состоянию на 01.07.2022г.»).

Проблема ВИЧ-инфекции/СПИДа глобальна, и то, что в мире не осталось ни одной страны, не затронутой эпидемией, а борьба с ВИЧ-инфекцией является одной из целей развития тысячелетия – лишнее тому подтверждение. ВИЧ влияет не только на здоровье отдельного человека, но и на государство и общество в целом. Проблемы, которые возникают в обществе из-за распространения ВИЧ, касаются всех нас.

Изучение факторов, способствующих заражению ВИЧ-инфекцией, позволило констатировать, что, в основном, это заражение обусловлено рискованным поведением, способствующим реализации ведущих путей передачи вируса от человека человеку: через кровь и половые контакты.

Стабильно высокий уровень пораженности населения ВИЧ-инфекцией, как в России, так и в Санкт-Петербурге является следствием недостаточного уровня информированности граждан, в том числе молодежи об актуальности проблемы ВИЧ-инфекции, наряду с практикой рискованного поведения.

Безопасное поведение и ответственное отношение к своему здоровью защитят от заражения вирусом иммунодефицита человека.

Источник: Комитет по молодежной политике
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

22-12-2021, 18:19
В Петербурге пройдут молодежные акции, направленные на профилактику ВИЧ-инфекции/СПИДа
24-09-2020, 21:46
В Доме молодежи состоится форум «Проблемы ВИЧ/СПИДа в молодежной среде: пути решения и профилактика»
2-04-2018, 18:39
За титул «Студенческая краса 2018» поборются 10 девушек
21-09-2016, 15:03
Парад студенчества впервые прошел в Петербурге
4-11-2015, 10:26
«Открытый университет» на Новой сцене Александринского театра
17-11-2020, 12:00
Онлайн-конференция «Экстремизм в молодежной среде»

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
88
Вчера, 11:57
На КАД столкнулись две легковушки и грузовик
0
85
Вчера, 10:30
В Петербурге «Рено Логан» сбил 10-летнюю девочку
0
76
Вчера, 10:26
В Московском районе автоледи на «Ситроене» сбила 16-летнего подростка
0
87
Вчера, 10:03
На КАД у Кудрово легковой автомобиль врезался в грузовик и загорелся
Наверх