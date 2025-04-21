На Ленинском проспекте иномарка сбила подростка на электросамокате

Накануне днем, 20 апреля около 15 часов 50 минут возле дома 90 по Ленинскому проспекту, в Красносельском районе Петербурга 28-летний мужчина, управляя автомобилем «Киа Рио», совершил наезд на 16-летнего юношу, который пересекал проезжую часть на электросамокате вне зоны пешеходного перехода.

В результате дорожного происшествия пострадавшего госпитализировали с различными травмами, в состоянии средней степени тяжести.

Водителя «Кио Рио» доставили в отдел полиции, где привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.