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Питерец.ру » Происшествия » На Ленинском проспекте иномарка сбила подростка на электросамокате

На Ленинском проспекте иномарка сбила подростка на электросамокате

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Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку по факту наезда на подростка на СИМ на Ленинском проспекте

Накануне днем, 20 апреля около 15 часов 50 минут возле дома 90 по Ленинскому проспекту, в Красносельском районе Петербурга 28-летний мужчина, управляя автомобилем «Киа Рио», совершил наезд на 16-летнего юношу, который пересекал проезжую часть на электросамокате вне зоны пешеходного перехода. 

В результате дорожного происшествия пострадавшего госпитализировали с различными травмами, в состоянии средней степени тяжести. 

Водителя «Кио Рио» доставили в отдел полиции, где привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку. 

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красносельский район, ДТП, самокаты
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