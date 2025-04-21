На Искровском проспекте "форточница" ограбила пенсионерку

Накануне, 20 апреля к полицейским Невского района Петербурга с заявлением обратилась 69-летняя жительница квартиры дома 2 по Искровскому проспекту.

Пенсионерка рассказала, что 20 апреля в период с 02:35 до 03:10, неизвестная залезла в форточку окна её квартиры, расположенной на 1 этаже, и, применив физическую силу, похитила мобильный телефон стоимостью 20 000 рублей, после чего вышла из квартиры через дверь и скрылась.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские принимают меры к установлению и задержанию нападавшей.