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Питерец.ру » Происшествия » На Искровском проспекте "форточница" ограбила пенсионерку

На Искровском проспекте "форточница" ограбила пенсионерку

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Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские ищут "форточницу", напавшую на хозяйку в квартире на Искровском проспекте

Накануне, 20 апреля к полицейским Невского района Петербурга с заявлением обратилась 69-летняя жительница квартиры дома 2 по Искровскому проспекту. 

Пенсионерка рассказала, что 20 апреля в период с 02:35 до 03:10, неизвестная залезла в форточку окна её квартиры, расположенной на 1 этаже, и, применив физическую силу, похитила мобильный телефон стоимостью 20 000 рублей, после чего вышла из квартиры через дверь и скрылась.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские принимают меры к установлению и задержанию нападавшей.  

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Невский район, грабеж
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