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В Петербурге пройдет чемпионат города по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Freepik
В СШОР №1 Калининского района имени В.А. Платонова состоится чемпионат Санкт-Петербурга по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин

С 23 по 25 апреля в специализированной спортивной школе олимпийского резерва №1 Калининского района, носящей имя В.А. Платонова (расположенной по адресу: Гражданский проспект, дом 7, литера «А»), пройдет первенство Санкт-Петербурга по тяжелой атлетике среди представителей сильного и слабого пола. Это мероприятие также является вторым этапом VI летней Спартакиады молодежи России, запланированной на 2025 год.

Расписание соревнований выглядит следующим образом:

  • 23 апреля будут состязаться мужчины в следующих весовых категориях: 55, 61, 67, 73, 81 кг.
  • 24 апреля на помост выйдут мужчины, выступающие в весовых категориях: 89, 96, 102, 109 кг и свыше 109 кг.
  • 25 апреля будут соревноваться женщины в весовых категориях: 45, 49, 55, 59, 64, 71, 76, 81, 87 кг и свыше 87 кг.

Старт соревнований запланирован на 12:00.

Процедура взвешивания участников будет проходить с 10:00 до 11:00.

Источник: Комитет по спорту
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