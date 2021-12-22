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Питерец.ру » Общество » В Петербурге пройдут молодежные акции, направленные на профилактику ВИЧ-инфекции/СПИДа

В Петербурге пройдут молодежные акции, направленные на профилактику ВИЧ-инфекции/СПИДа

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Опубликовал: Вадик Котов
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ВКонтакте
В Петербурге пройдут молодежные акции, направленные на профилактику ВИЧ-инфекции/СПИДа

22, 24 и 26 ноября с 13.00 до 15.00 состоятся акции, направленные на профилактику распространения ВИЧ-инфекции/СПИДа среди молодежи. Акции организованы Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.  

22 ноября – Малая Конюшенная ул. (пешеходная зона).

24 ноября – Сенная площадь (напротив станции Санкт-Петербургского метрополитена «Сенная площадь»).

26 ноября – Манежная площадь.

Многие молодые люди не знают, как защититься от ВИЧ-инфекции или как позаботиться о людях, живущих с вирусом. Многие считают себя неуязвимыми и верят, что никогда не заразятся ВИЧ. В этой связи для участников будут организованы профилактические интерактивные площадки, где каждый сможет проверить свои знания, определить уровень информированности о ВИЧ-инфекции, узнать о рисках заражения и мерах профилактики, о доступности анонимной и бесплатной диагностики на ВИЧ-инфекцию, о важности борьбы со стигмой и дискриминацией в связи с ВИЧ/СПИДом.

На первой площадке – «Факты и вымысел о ВИЧ» можно будет среди спорных утверждений определить, что является вымыслом, а что – правдой.
На второй – «Истории из жизни» – попробовать решить конкретные практические проблемные ситуации, заключающиеся в разборе смоделированных событий в области профилактики ВИЧ-инфекции и рискованного поведения с целью нахождения способов решений в ситуациях неопределенности и риска. На третьей – «Степень риска» – попробовать определить степени риска заражения ВИЧ-инфекцией исходя из тех или иных действий, применяемых в жизни.

Кроме того, информативно-познавательным будет и участие молодежи в антиСПИД-викторине, где можно будет узнать о способах передачи ВИЧ-инфекции, как можно защитить себя от заражения ВИЧ-инфекцией, когда начать лечение, если обнаружили заболевание, можно ли вылечить ВИЧ-инфекцию на ранней стадии, что такое иммунная система и для чего она нужна, где пройти тестирование, а также разобраться в понятиях ВИЧ и СПИД. За правильный ответ на вопросы антиСПИД-викторины каждый получит приз – портативное зарядное устройство.

Молодежь принадлежит к одной из наиболее уязвимых перед ВИЧ/СПИДом групп, что является следствием недостаточного уровня информированности об актуальности проблемы ВИЧ-инфекции, наряду с практикой рискованного поведения. Поэтому нужно привлекать внимание молодежи к проблеме распространения ВИЧ-инфекции, познакомить молодых людей с возможностью профилактических мер.

Чтобы молодые люди могли закрепить полученные знания, каждому будет вручен буклет с информацией, направленный на повышение уровня информированности молодежи по вопросам в сфере профилактики распространения ВИЧ-инфекции и СПИДа, профилактику социально значимых заболеваний, популяризацию у молодежи моды на здоровый образ жизни.

Акции проводятся в рамках государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553 и приурочены к Всемирному дню борьбы со СПИДом.

Справочно: По состоянию на 30 июня 2021 г. среди граждан Российской Федерации было зарегистрировано 1 528 356 человек с подтвержденным диагнозом «ВИЧ-инфекция», в том числе: 1 122 879 россиян, живущих с ВИЧ, и 405 477 умерших (по данным Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Роспотребнадзора).

Всего за весь период наблюдения выявлено на 01.07.2021г. – 61 149 случаев ВИЧ-инфекции у жителей Санкт-Петербурга (включая умерших) (информационный бюллетень «ВИЧ-инфекция в Санкт-Петербурге по состоянию на 01.07.2021г.»).

Развитие эпидемии ВИЧ по большей части происходит из-за ошибочного мнения людей о том, что болезнь обойдет их стороной. На самом деле ситуация с ВИЧ на сегодняшний день такова, что касается каждого из нас. Вирус не выбирает людей по социальному положению, образу жизни и привычкам и может попасть в организм любого человека. Только безопасное поведение и ответственное отношение к своему здоровью защитят от заражения вирусом иммунодефицита человека. ВИЧ влияет не только на здоровье отдельного человека, но и на государство и общество в целом. Проблемы, которые возникают в обществе из-за распространения ВИЧ, касаются так или иначе всех нас.

Источник: Комитет по молодежной политике
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