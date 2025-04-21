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Питерец.ру » Общество » Суд признал Google виновным в разглашении личных данных погибших в ходе СВО военных ВС РФ

Суд признал Google виновным в разглашении личных данных погибших в ходе СВО военных ВС РФ

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Freepik
Таганский суд Москвы признал виновным Google в разглашении личных данных российских военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине.

Таганский суд Москвы признал виновным Google в разглашении личных данных российских военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сказано в тексте решения суда по делу об административном правонарушении в отношении компании, с которым ознакомился ТАСС.

Указанные сведения были опубликованы в одном из роликов, размещенных на видеохостинге YouTube.

Согласно тексту того же документа, Google признан виновным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ). Компании был назначен штраф в 3,8 млн рублей. Ранее сообщалось, что одной из причин такого решения стала публикация в YouTube инструкции по сдаче в плен для российских военных. Однако в полном тексте решения суда содержатся и иные причины привлечения Google к административной ответственности.

Таганский суд ранее неоднократно штрафовал Google за административные правонарушения. Причиной составления протоколов становились ролики на YouTube с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений и дискредитацией российской армии.

Решение Таганского суда о признании Google виновным в разглашении персональных данных российских военнослужащих — абсолютно справедливо и закономерно, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Компания, владеющая YouTube, допустила размещение контента, содержащего имена и анкетные данные погибших в ходе специальной военной операции. Это не только грубое нарушение российского законодательства, запрещающего распространение подобных сведений, но и демонстративное пренебрежение к памяти погибших и чувствам их родных. Публикация такой информации в открытом доступе недопустима ни с этической, ни с правовой точки зрения», - считает депутат.

Google, как крупная международная платформа, прекрасно осведомлён о правовых нормах стран, где оказывает или когда-либо оказывал свои услуги. Однако в случае с Россией компания последовательно игнорирует требования регуляторов, тем самым подрывая принципы цифрового суверенитета и действуя вопреки интересам национальной безопасности, добавил Немкин.

«Невыполнение обязательств и накопившаяся задолженность Google по административным штрафам — это, по сути, демонстрация неуважительного отношения к нашей стране. В условиях, когда цифровые платформы приобретают всё большее влияние, такие действия создают опасный прецедент вседозволенности, чего допускать, конечно, нельзя», - добавил он.

Штрафы — это минимальное из возможных последствий. Если Google не готов действовать в рамках российского правового поля, его присутствие на рынке не только нецелесообразно, но и вредно, заключил Немкин.

Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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