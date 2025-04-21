Суд признал Google виновным в разглашении личных данных погибших в ходе СВО военных ВС РФ

Таганский суд Москвы признал виновным Google в разглашении личных данных российских военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сказано в тексте решения суда по делу об административном правонарушении в отношении компании, с которым ознакомился ТАСС.
Указанные сведения были опубликованы в одном из роликов, размещенных на видеохостинге YouTube.
Согласно тексту того же документа, Google признан виновным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ). Компании был назначен штраф в 3,8 млн рублей. Ранее сообщалось, что одной из причин такого решения стала публикация в YouTube инструкции по сдаче в плен для российских военных. Однако в полном тексте решения суда содержатся и иные причины привлечения Google к административной ответственности.
Таганский суд ранее неоднократно штрафовал Google за административные правонарушения. Причиной составления протоколов становились ролики на YouTube с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений и дискредитацией российской армии.
Решение Таганского суда о признании Google виновным в разглашении персональных данных российских военнослужащих — абсолютно справедливо и закономерно, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
Google, как крупная международная платформа, прекрасно осведомлён о правовых нормах стран, где оказывает или когда-либо оказывал свои услуги. Однако в случае с Россией компания последовательно игнорирует требования регуляторов, тем самым подрывая принципы цифрового суверенитета и действуя вопреки интересам национальной безопасности, добавил Немкин.
Штрафы — это минимальное из возможных последствий. Если Google не готов действовать в рамках российского правового поля, его присутствие на рынке не только нецелесообразно, но и вредно, заключил Немкин.