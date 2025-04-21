На Васильевском острове семимесячный ребенок пострадал при падении коляски в автобусе

Накануне днем, 20 апреля около 15 часов 10 минут возле дома 98 по Среднему проспекту Васильевского острова Петербурга 63-летний мужчина, управляя автобусом «Волгабас», двигаясь по Среднему проспекту ВО от улицы Шевченко в сторону улицы Карташихина, пытаясь избежать ДТП с впереди идущим автомобилем, применил резкое торможение, в результате чего в салоне автобуса произошло падение детской коляски с семимесячной девочкой.

Ребенка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести.

По факту дорожного происшествия полицейские вынесли определение о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 12.24 ч.1 КоАП РФ.