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Питерец.ру » Происшествия » На Васильевском острове семимесячный ребенок пострадал при падении коляски в автобусе

На Васильевском острове семимесячный ребенок пострадал при падении коляски в автобусе

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские проводят проверку по факту падения в автобусе коляски с семимесячной девочкой 

Накануне днем, 20 апреля около 15 часов 10 минут возле дома 98 по Среднему проспекту Васильевского острова Петербурга 63-летний мужчина, управляя автобусом «Волгабас», двигаясь по Среднему проспекту ВО от улицы Шевченко в сторону улицы Карташихина, пытаясь избежать ДТП с впереди идущим автомобилем, применил резкое торможение, в результате чего в салоне автобуса произошло падение детской коляски с семимесячной девочкой.

Ребенка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести.

По факту дорожного происшествия полицейские вынесли определение о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 12.24 ч.1 КоАП РФ.  

Источник: ГУ МВД
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