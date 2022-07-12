Закрыли подпольное казино

Когда в России запретили казино, многие игорные заведения закрылись. Исключения составляют те, чья деятельность разрешена по закону. Это заведения, находящиеся в особых зонах. Но таковых очень мало. Поэтому некоторые люди, желающие заработать на игорном бизнесе, делают это нелегально.

Естественно, что правоохранительные органы ведут активную борьбу с этими запрещенными заведениями. Подпольные казино периодически находят и в Петербурге. Так был закрыт игровой клуб, находящийся на ул. Социалистической.

Казино располагалась в двух квартирах. Во время обыска из помещений были изъяты 45 автоматов, 8 смартфонов, ноутбук и оборудование для видеозаписи. По данным «Питерец.ру», задержаны три жителя Петербурга и Ленобласти. В отношении этих граждан возбуждено уголовное дело.