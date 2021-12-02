Определены победители Всероссийского педагогического диктанта – 2021 «Как думают дети»

Всего в масштабной акции приняли участие несколько тысяч педагогов из 70 регионов страны, многие из которых инициативно предлагают Фонду новых форм развития образования темы проведения диктанта в следующем году.

В октябре в России состоялся первый Педагогический диктант. Мероприятие было организовано Фондом новых форм развития образования в рамках Недели Учителя в России и состоялось онлайн на базе Методического центра «Россия – Моя история» и офлайн на площадках мультимедийных исторических парков и педагогических ВУЗов в Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Махачкале и других городах.

В диктанте приняли участие несколько тысяч педагогов со всей страны (70 регионов). Среди них лауреаты и победители конкурса Учитель года России. Цель диктанта – объединение учителей и педагогов-экспертов для инициативной проверки своих компетенций в профессиональных областях знаний.

Первым диктатором акции выступил художественный руководитель московского театра «Сатирикон», профессор, Народный артист РФ, лауреат двух Государственных премий РФ Константин Райкин.

Текст диктанта, в основу которого легли фрагменты книги Корнея Ивановича Чуковского, стал поводом для размышлений на тему «Как думают дети» и поиска решений нескольких нетиповых педагогических задач.

На протяжении нескольких недель работы участников оценивались ведущими экспертами-преподавателями 33-х педагогических ВУЗов России, в том числе, Московского государственного педагогического университета, Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского и других.

Эксперты оценивали умение педагогов осмыслять собственный профессиональный опыт и применять его к решению нетиповых задач, умение мыслить нешаблонно, находить нестандартные самостоятельные решения; важны будут способности участников к эффективной коммуникации и умение критично относиться к проделанной работе.

«Мы хотели создать для всего педагогического сообщества страны такое событие, которое позволит поразмышлять о главном в нашей профессии – о детях, об их уникальных способностях, о том, что значат «навыки детства» для взрослеющего человека. Тема важная, ведь мы зачастую стремимся к тому, чтобы наши дети как можно быстрее повзрослели, и забываем, что выдающиеся личности, творчески одаренные люди на протяжении всей жизни сохраняют детские черты. Такого человека часто называют «большой ребенок». Хорошо это или плохо? Что может сделать учитель и наставник, чтобы детство ребенка было временем постоянного развития с ощущением счастья? Вот то, о чем можно было подумать в процессе решения заданий Педагогического диктанта. Мы обещаем, что и следующая тема для диктанта сезона 2022 года будет не менее интересной и актуальной», – отмечает начальник отдела методических разработок Фонда новых форм развития образования, разработчик содержания проекта Ольга Шугаева,.

Победителями стали 118 педагогов из Волгограда, Казани, Краснодара, Новосибирска, Омска, Перми, Свердловской области, Санкт-Петербурга, Сургута, Челябинска, Тюмени, Махачкалы, Южно-Сахалинска и Ставрополя: 18 человек из онлайн формата и 100 из тех, кто писал диктант очно.

«Я поняла, что развитие самого учителя, его профессиональный рост, его опыт обогащаются только тогда, когда он действует, а не ищет причины для «неделания». Я решила участвовать в Педагогическом диктанте потому, что было интересно. Новые по форматам и содержанию проекты для педагогов всегда вызывают интерес. Иногда разочаровываешься, но не в этот раз. Было здорово выделить в череде учительских будней несколько часов на то, чтобы подумать о высоком и не будничном в нашей профессии. Но в то же время предложить новые практические решения. А еще запомнилось фантастическое ощущение от того, что много взрослых людей в одной аудитории одновременно размышляют о себе и своих учениках, - потрясающая энергетика. Думаю, что участвовать в подобных проектах необходимо. Я в следующем году точно буду», – заверила Полина Пятакова, победитель общественно-педагогической акции Всероссийский педагогический диктант – 2021 «Как думают дети», учитель русского языка и литературы Гимназии № 3 города Краснодара, лауреат конкурса «Учитель года России – 2021».

Именные дипломы победителям, принимавшим участие в акции онлайн, доступны в личном кабинете. Церемонии награждения лучших педагогов, участвовавших очно, пройдут на площадках региональных Исторических парков в декабре.

По словам организаторов, опыт проведения мероприятий подобного масштаба и формата будет учтен в следующем году – акция имеет все шансы стать ежегодной.

Определены и победители среди участников диктанта, состоявшегося на площадке Исторического парка в Санкт-Петербурге. Абсолютным лидером, набравшим наибольшее количество баллов, стала Богайцева Марина Викторовна, учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ №511 Пушкинского района Санкт-Петербурга.

Призерами стали: Коломеец Екатерина Олеговна, педагог по программе дополнительного образования ГБОУ гимназия №24 им. И.А. Крылова Санкт-Петербурга; Коротин Вячеслав Станиславович, учитель истории и обществознания ГБОУ СОШ № 643 Московского района Санкт-Петербурга; Лившиц Евгений Борисович, учитель истории и обществознания ГБОУ Гимназия №272 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга; Спиридонова Светлана Павловна, учитель русского языка и литературы ГБОУ "Инженерно-технологическая школа №777" Санкт-Петербурга; Ренчин-Немаев Дашинима Намсарунович, учитель химии ГБОУ СОШ № 500 Пушкинского района Санкт-Петербурга.