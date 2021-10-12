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Питерец.ру » Культура » Первый Всероссийский педагогический диктант

Первый Всероссийский педагогический диктант

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
myhistorypark.ru
В Историческом парке пройдет Первый Всероссийский педагогический диктант. В роли диктатора выступит Константин Райкин

16 октября в России состоится масштабная акция – Первый Всероссийский педагогический диктант. Ее цель – объединение учителей и педагогов-экспертов для инициативной проверки своих компетенций в профессиональных областях знаний. Диктант организован Фондом новых форм развития образования и пройдет в формате онлайн. Петербургские учителя смогут участвовать в акции в оффлайн формате на площадке Исторического парка «Россия – моя история».

Регистрация участников стартовала на Неделе учителя, прошла на Форуме классных руководителей и продлится на сайте www.myhistory.center до 23.59 15 октября. На сегодняшний день более 1000 педагогов выразили желание с помощью диктанта проверить свои компетенции. Среди них лауреаты и победители конкурса «Учитель года» в России. Флагманской площадкой акции станет Исторический парк «Россия - моя история» в Санкт-Петербурге.

Первым диктатором акции выступит художественный руководитель московского театра «Сатирикон», профессор, Народный артист РФ, лауреат двух Государственных премий РФ Константин Аркадьевич Райкин. В своем обращении к участникам он отметил, что сам преподает 50 лет и считает профессию педагога важнейшей.

«Прежде всего педагоги, учителя формируют того человека, который должен быть хозяином планеты, страны, жизни. Знаете, это профессия бесконечно важная, и важно, чтобы сами учителя были людьми задумывающимися, творческими. Мне кажется, здесь ключевое слово - это любовь, потому что нужно очень любить тех, кому ты преподаешь, и во многом, конечно же, учиться у них. Потому что настоящий учитель - это ученик. Он обязательно является и учеником, он учится у своих учеников. И в этом какой-то прекрасный, божественный парадокс этой профессии», – отмечает Константин Аркадьевич.

Вместе с текстом диктанта, который прочтет для всех российских педагогов Народный артист России, учителям будет предложено поразмышлять на тему «Как думают дети» и разобраться в нескольких педагогических кейсах из текста, составленного экспертами в области образования.

Работы оценят ведущие эксперты-преподаватели 33-х педагогических ВУЗов России, в том числе, Московского государственного педагогического университета, Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, Ярославского государственного педагогического университета им. К. Д. Ушинского и другие.

Критериями станут умение осмыслить собственный педагогический опыт и применять его к решению новых задач, нешаблонно мыслить, находить новые нестандартные и самостоятельные решения; развитые ораторские навыки участников и их способность критично относиться к проделанной работе.

«Я всем желаю совершенствоваться, всех приглашаю на этот Всероссийский диктант, который состоится 16 октября этого года. Это событие, которое привлечет больше внимания к нашей совершенно прекрасной, важнейшей, божественной профессии. Милости просим всех 16 октября на Всероссийский педагогический диктант», - обратился к участникам Константин Аркадьевич.

Принять участие может любой желающий педагог России, который работает с детьми всех возрастов, достаточно пройти регистрацию по ссылке: http://Myhistory.center.

Для участия в диктанте на площадке Исторического парка в Санкт-Петербурге необходима регистрация по ссылке: https://istoricheskiy-park.timepad.ru/event/1804139/

Источник: Исторический парк "Россия - Моя история"
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