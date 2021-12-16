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Питерец.ру » Общество » Подведены итоги стратегического совещания по вопросам инновационной терапии в Нижнем Новгороде

Подведены итоги стратегического совещания по вопросам инновационной терапии в Нижнем Новгороде

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Pexels
Подведены итоги стратегического совещания по вопросам инновационной терапии в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде подведены итоги стратегического совещания по вопросам инновационной терапии. Эксперты поделились мнениями на сессии «Совершенствование механизмов доступа к инновационной терапии, перспективы персонализированного подхода в диагностике и лечении пациентов с генетическими и наследственными заболеваниями в Нижегородской области», состоявшейся на площадке Приволжского исследовательского медицинского университета 29 ноября 2021 года.

Позже на открытом научно-практическом форуме «Новейшая генетика. Современные знания о болезнях человека, перспективные подходы организации здравоохранения» будет публично представлена итоговая резолюция, сформированная по результатам стратегических сессий в Нижнем Новгороде и Рязани (она прошла 26 ноября 2021 года). В нее войдут конкретные предложения по каждому из обсужденных направлений в рамках совещаний. Далее организаторы мероприятий направят резолюцию для рассмотрения в законотворческие и исполнительные органы власти.

Основными вопросами, рассматриваемыми на совещании в Нижнем Новгороде, стали региональные сложности лекарственного обеспечения и доступа к инновационной терапии пациентов с орфанными заболеваниями, вопросы медицинской генетики в разрезе диагностики, возможности программ неонатального и селективного скрининга.

Участники совещания также обратили внимание на программы расширенного изучения характеристик орфанных заболеваний и методов их диагностики, которые обязательно должны быть введены в программу медицинских вузов для обучения студентов. Об этом заявила Ирина Петина, сенатор РФ, член Комитета Совета Федерации по социальной политике. С сенатором согласился Николай Карякин, ректор Приволжского исследовательского медицинского университета, доктор медицинских наук, доцент, отличник здравоохранения, подчеркнувший, что поступающий в вуз студент должен ориентироваться при обучении на те знания, которые потребуются через 10 лет.

Очень актуальная тема – цифровизация современного здравоохранения, преодоление отставания российской медицины в этом вопросе от мирового сообщества, о чем сказал Дмитрий Хубезов, глава Комитета по охране здоровья Госдумы РФ VIII созыва. Директор центра помощи пациентам «Геном» Елена Хвостикова также подчеркнула необходимость законодательного закрепления телемедицины и цифровизации.

Только совместная работа государства, медицинского сообщества и бизнеса позволит эффективно и в кратчайшие сроки улучшить жизнь пациентов с орфанными заболеваниями, – убежден представитель компании «Рош»  Антон Николаев.

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