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Питерец.ру » Спорт » Победа над «Тамобовом» в Нижнем Новгороде вплотную приблизила «Зенит» к чемпионству

Победа над «Тамобовом» в Нижнем Новгороде вплотную приблизила «Зенит» к чемпионству

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ria.ru
Если бы не гол Ригони в концовке, «сине-бело-голубым» пришлось бы довольствоваться ничьей.

Матч в Нижнем Новгороде проходил без зрителей и «почти без журналистов» (так сообщили до игры спортивные СМИ). «Тамбов» оказал фавориту упорное сопротивление: на 90-й минуте счёт был 1:1. Но Эмилиано Ригони стал автором победного гола, который позволил «Зениту» набрать 59 очков по итогам 25 туров.

Очень кстати вничью сыграли «Краснодар» и «Ростов»: ростовчане спаслись «на флажке» компенсированного времени, вырвав ничью 1:1. Теперь «Зениту» нужно формально стать чемпионом: отрыв между командой Семака и преследователями столь велик, что сомневаться в итоговой победе петербуржского клуба не приходится. Вопрос лишь в том, в каком туре «Зенит» станет чемпионом страны.

«Питерец.ру» посмотрел на календарь «Зенита». 5 июля лидеру чемпионата предстоит выезд в Краснодар. Два последних гостевых матча на Кубани «Зенит» выиграл, но в случае неудачного исхода 8 июля «Зениту» вряд ли что-то помешает набрать чемпионские очки в матче с «Сочи».

Осложняет завершение чемпионата лишь то, что прозвучало уже предложение закрыть все команды на базах, поскольку несколько календарных матчей пришлось отменить.

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