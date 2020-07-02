Победа над «Тамобовом» в Нижнем Новгороде вплотную приблизила «Зенит» к чемпионству

Матч в Нижнем Новгороде проходил без зрителей и «почти без журналистов» (так сообщили до игры спортивные СМИ). «Тамбов» оказал фавориту упорное сопротивление: на 90-й минуте счёт был 1:1. Но Эмилиано Ригони стал автором победного гола, который позволил «Зениту» набрать 59 очков по итогам 25 туров.

Очень кстати вничью сыграли «Краснодар» и «Ростов»: ростовчане спаслись «на флажке» компенсированного времени, вырвав ничью 1:1. Теперь «Зениту» нужно формально стать чемпионом: отрыв между командой Семака и преследователями столь велик, что сомневаться в итоговой победе петербуржского клуба не приходится. Вопрос лишь в том, в каком туре «Зенит» станет чемпионом страны.

«Питерец.ру» посмотрел на календарь «Зенита». 5 июля лидеру чемпионата предстоит выезд в Краснодар. Два последних гостевых матча на Кубани «Зенит» выиграл, но в случае неудачного исхода 8 июля «Зениту» вряд ли что-то помешает набрать чемпионские очки в матче с «Сочи».

Осложняет завершение чемпионата лишь то, что прозвучало уже предложение закрыть все команды на базах, поскольку несколько календарных матчей пришлось отменить.