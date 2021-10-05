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Питерец.ру » Культура » Педагогический диктант 2021. Дан старт регистрации

Педагогический диктант 2021. Дан старт регистрации

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Опубликовал: Вадик Котов
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5 октября стартовала регистрация на первый Всероссийский Педагогический диктант

5 октября стартовала регистрация на первый Всероссийский Педагогический диктант. В рамках мероприятия более 3000 педагогов пройдут добровольную проверку своих знаний, оценивать работы приглашены порядка 300 экспертов.

16 октября во всех регионах России онлайн и в оффлайн формате на площадках Центров просвещения «Россия – Моя История» и педагогических ВУЗов пройдет первый Всероссийский педагогический диктант «Как думают дети». Организаторами мероприятия выступают Методический центр «Россия – Моя История» и Министерство просвещения России.

Принять участие в Педагогическом диктанте сможет любой желающий педагог, работающий в образовательных организациях нашей страны с учениками всех возрастов. Регистрация на Всероссийский Педагогический диктант открыта накануне Дня учителя, 4-го октября. Участие в мероприятии даст возможность педагогам поделиться с коллегами своим профессиональным опытом, оценить свои компетенции и заняться саморазвитием.

«Мы впервые проводим подобное мероприятие в России. Его уникальность заключается в том, что, во-первых, поучаствовать сможет любой педагог страны, а во-вторых, диктант позиционирован как непредвзятая проверка своих профессиональных навыков. Он возрождает дух товарищеских соревнований, когда можно посостязаться и с коллегами, и с самим собой. В условиях пандемии мероприятие пройдет онлайн на платформе Методического центра на базе «Россия – Моя История», – подчеркнул первый заместитель генерального директора Фонда новых форм развития образования Александр Тарасов.

По окончании Педагогического диктанта эксперты в сфере педагогики оценят работы участников, после чего будут объявлены победители.
Напомним, написать диктант и подтвердить свое профессиональное мастерство сможет любой желающий педагог из любого региона России – для этого достаточно зарегистрироваться по ссылке: http://Myhistory.center.

Зарегистрироваться для участия в формате оффлайн на площадке Исторического парка в Санкт-Петербурге можно, перейдя по ссылке: https://istoricheskiy-park.timepad.ru/event/1804139/

Количество мест ограничено.

Диктант в Историческом парке начнется в 14.00. Адрес: Бассейная ул., д. 32

Источник: Исторический парк "Россия - Моя история"
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