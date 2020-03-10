Смольный пока обещает сохранить "Пять стаканов"

Лидер фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Алексей Ковалев получил ответ за подписью вице-губернатора Николая Линченко на свой запрос о сохранении старого терминала «Пулково» (здание известное, как «Пять стаканов»). В ответе чиновник сообщает, что «на данном этапе <…> вопрос изменения архитектурного облика аэропорта «Пулково» не поднимался» (http://spb.spravedlivo.ru/0182274.html ).

Поводом для письма депутата стали обращения петербуржцев, обеспокоенных судьбой старого здания терминала. В конце 2019 года в СМИ появились сообщения о планируемой к реализации второй очереди развития «Пулково». Тогда журналисты выразили опасения, что в ходе реконструкции здание-образец ленинградской архитектуры 1960-1970-х годов будет уничтожено или потеряет свой архитектурный облик.

Согласно тексту ответа, сейчас на основании распоряжения комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) ООО «Аэрополис» осуществляет подготовку изменений в документацию по планировке территории в зоне влияния «Пулково», ограниченной: с северо-запада – границей нежилой зоны «Предпортовая-3», с северо-востока – границей нежилой зоны «Предпортовая-2», с востока – Пулковским шоссе, с юга – границей отвода аэропорта. Организация должна была предоставить документацию 1 этапа в КГА до 20 февраля 2020 года, однако не сделала этого.

Вместе с тем, комитет по инвестициям совместно с ООО «Воздушные ворота Северной столицы» и АО «Аэропорт «Пулково» ведут работу по созданию мастер-плана развития аэропорта «Пулково», согласно которому и будет осуществляться вторая очередь работ. В рамках создания мастер-плана «прорабатываются различные схемы возможного развития привокзальной площади» и «готовятся финансовые модели по каждому из утвержденных сценариев развития аэрокомплекса».

«На данном этапе разработки мастер-плана вопрос изменения архитектурного облика аэропорта «Пулково» не поднимался», – резюмируется в тексте ответа. Откорректированный мастер-план с одобренным сценарием развития аэровокзального комплекса ООО «Воздушные ворота» должны представить в третьем квартале 2020 года.

Впрочем, вице-губернатор также отметил, что старый терминал «Пулково» не является объектом или выявленным объектом культурного наследия и территориально находится вне зон охраны объектов культурного наследия.

Комментирует Алексей Ковалев: – Здание терминала входит в список объектов, которые Санкт-Петербургский Союз Архитекторов считает необходимым взять под государственную охрану. Эту позицию они многократно заявляли публично. Однако, как мы видим, исполнительная власть нашего города не предпринимает никаких действий, чтобы защитить этот объект.

Справка: здание аэропорта «Пулково» возведено по авторскому проекту архитектора Александра Жука в 1973 году. Над плоской крышей возвышаются пять стеклянных объемов, напоминающих гигантские опрокинутые стаканы. Поднятые на внутренних грибовидных опорах, они наполняют светом свободное пространство главного зала. В 1974 году авторы проекта были удостоены Государственной премии