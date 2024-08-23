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Питерец.ру » Спорт » Волейбольный клуб «Динамо-ЛО» с победы стартовал в Кубке России, победив МГТУ со счётом 3–1

Волейбольный клуб «Динамо-ЛО» с победы стартовал в Кубке России, победив МГТУ со счётом 3–1

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Кубок России носит имя прославленного советского волейболиста Констанита Ревы.

Если в Мемориале Платонова участвовали дублёры «Динамо-ЛО», то в первом официальном матче волейбольного сезона Александр Климкин конечно же выпустил основу. Сосновоборцы виделись фаворитами матча с дебютантом Суперлиги – столичным клубом МГТУ, в составе которого в этом сезоне присутствуют Сергей Пирайнен, Максим Пурин и Григорий Драгунов.

Экс-игрок «Динамо-ЛО» Пирайнен травмировался до встречи с бывшими одноклубниками, но МГТУ сумело навязать динамовцам из Ленобласти борьбу, взяв третий сет со счётом 25:20 (две первые партии точно с таким же счётом выиграло «Динамо-ЛО»). Тай-брейка сосновоборский зрители не увидели: четвёртая партия завершилась с разницей «+4» в пользу динамовцев. В другом матче уфимский клуб «Динамо-Урал» оказался сильнее «Газпрома-Югры», победив со счётом 3–1 (25:15, 25:14, 28:30, 25:20).

С клубом из Югры «Динамо-ЛО» встретится 24 августа: в составе «Газпрома-Югры» теперь есть диагональный Виталий Папазов. А 25 августа команде Климкина предстоит побороться с уфимскими динамовцами, которых теперь тренирует известный специалист Борис Колчин. В межсезонье состав «Динамо-Урала» пополнили Романас Шкулявичус, Андрей Сурмачевский, Борис Чанчиков, Кирилл Урсов и Сергей Савин. 

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