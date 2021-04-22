В Санкт-Петербурге стартовала Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады

19 апреля в Санкт-Петербурге открылась Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады. В течении пяти дней более 500 спортсменов из 32 регионов России выступят в семи дисциплинах.

Мероприятие посвящено празднованию 30-летия создания Специального олимпийского комитета Санкт-Петербурга. На открытии спартакиады прошла церемония зажжения олимпийского огня, которая объединила всех участников и дала старт соревнованиям.

Воспитанники из различных специальных учреждений и их партнеры из спортивных и педагогических вузов страны покажут свои достижения в мини-футболе, футболе, юнифайд-футболе, бочче, юнифайд-бочче, пауэрлифтинге и художественной гимнастике.

На сегодняшний день Специальный Олимпийский Комитет является самой крупной общественной спортивной организацией не только в России, но и в Европе. В течение года СОК проводит около 200 мероприятий, в которых принимают участие более 25 000 спортсменов, артистов и творцов с ограниченными возможностям здоровья.

«Именно Специальный Олимпийский Комитет Санкт-Петербурга стал основоположником научно-методической, организационной и спортивной системы адаптивной физической культуры в России и заложил юридические основания Специальной Олимпиады России», – отметил президент ассоциации Сергей Гутников.

«Газпром переработка» оказывает поддержку Специальному олимпийскому комитету Санкт-Петербурга с 2018 года. За эти годы была оказана помощь в размере 4 млн рублей. Благодаря этому сотрудничеству уровень организации и подготовки соревнований возрос. Под эгидой компании, талантливые юные атлеты готовятся продемонстрировать свои способности в рамках подготовки к Всемирным зимним играм, которые пройдут в 2022 году в Казани.

«Специальная олимпиада – это в первую очередь благотворительная организация, главная цель которой – помогать людям. Без помощи со стороны бизнеса это сделать невозможно, и я уверен, что не будь такой спонсорской поддержки у Специального Олимпийского комитета как «Газпром переработка» Санкт-Петербургу было бы очень сложно быть лидером этого движения», – отметил Егор Лебедев, генеральный директор Специальной Олимпиады России.